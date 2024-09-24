Αλέξης Τσίπρας: Αναγκαία η διατήρηση της δυναμικής της Συμφωνίας Πρεσπών

«Την ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική που δημιουργήθηκε για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής από την Συμφωνία των Πρεσπών », υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την τελετή βράβευσης του, με το βραβείο Ειρήνης του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, ενώ αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας μας σημείωσε ότι «είναι πιο απαραίτητο από ποτέ η Ελλάδα να επανέλθει σε μια εξωτερική πολιτική που εδραιώνει την θέση της ως κύριο πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, αντί να διεκδικεί τον επικίνδυνο ρόλο του προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης».

Αναφερόμενος στην Συμφωνία των Πρεσπών με αφορμή την οποία βραβεύτηκε είπε: «O σεβασμός της Συμφωνίας από την νέα πολιτική και πολιτειακή της ηγεσία. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα Βαλκάνια να γίνουν ένα ανεξέλεγκτο πεδίο ανταγωνισμού δυνάμεων. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον εθνικισμό να θεριέψει στην περιοχή ακόμα περισσότερο. Μια Συμφωνία που αποτελεί πρότυπο επίλυσης διαφορών για τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί απέδειξε ότι υπάρχει δρόμος για αμοιβαία αποδεκτές λύσεις που προασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα και την ίδια στιγμή προωθούν την ειρήνη.»

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά υπογράμμισε την αναγκαία αποφασιστικότητα «στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων απέναντι σε τουρκικές προκλήσεις. Με κόκκινες γραμμές και επί του πεδίου και στο τραπέζι των συνομιλιών. Σημαίνει αξιοποίηση της ΕΕ και των συμμαχιών μας. Αλλά σημαίνει και μια σαφή και γενναία στρατηγική για την προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.»

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την καταδίκη του για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, άσκησε όμως κριτική στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης: «Kάθε χώρα έχει δικαίωμα να εκφράζει την αλληλεγγύη αυτή με τον τρόπο που θα επιλέξει. Η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψην το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, δεν έχει τη πολυτέλεια να εκφράζει αυτή τη στήριξη αποστέλλοντας βαρύ οπλισμό από τη παραμεθόριό της, στο ενεργό μέτωπο της Ουκρανίας. Και το θεωρώ ντροπή για την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές δυνάμεις να χαρίζουμε τον αγώνα για ειρήνη και τη σταθερότητα στον Τραμπ, στον Όρμπαν και στον τυχοδιωκτισμό της Ακροδεξιάς».

Αναφέρθηκε όμως και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Ως προς τη Μέση Ανατολή πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα ούτε λευκή επιταγή για τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων -κυρίως παιδιών - και για μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός. Να υποστηρίξει την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, αν δεν τερματιστούν οι επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Και, επιτέλους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να βάλει στο τραπέζι έναν οδικό χάρτη για την συντονισμένη αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από τα κράτη-μέλη του».

Αναφέρθηκε στο Κυπριακό: «Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Πρέπει να υποστηρίξουμε ενεργά την επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά, το 2017. Και το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι δυσμενείς εξελίξεις στην Κύπρο θα επηρεάσουν αρνητικά, όχι μόνο τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ενώ η πρόοδος στο Κυπριακό θα τις αναβαθμίσει».

Αναφορά στις εσωτερικές εξελίξεις

Ο κ. Τσίπρας έκανε εκτεταμένη αναφορά στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα, φωτογραφίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις και στον δικό του χώρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ναι λοιπόν!, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι πάνω και πέρα από τον εαυτό τους. Που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν και αφότου κλείσουν οι κάμερες και τα κινητά. Διότι υπάρχουν χιλιάδες νέοι και νέες, που συναντάμε κάθε μέρα όλοι μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τον κόσμο των ανισοτήτων, της ανασφάλειας και των πολλαπλών κρίσεων. Και μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, των social media, της Τεχνητής Νοημοσύνης αναζητούν την ενημέρωση, την αλληλεγγύη, την επικοινωνία, την οικονομική πρόοδο».

Ακολούθως υπογράμμισε: «Αλλά αρνούνται- το τονίζω, αρνούνται- να ακολουθήσουν το κυρίαρχο αφήγημα, που τους καλεί να διαλέξουν τις αρχές και τις αξίες τους σκρολάροντας. Εναλλάσσοντάς τες ανάλογα με τη μέρα και τη μόδα. Όπως αρνούνται να εμπιστευθούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την οργή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και το βούρκο. Αναζητούν όραμα, αλλά και ρεαλισμό, σοβαρότητα, επιμονή, ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα. Ουσία και όχι εικόνα. Αυτή είναι η γενιά στην οποία εμείς έχουμε χρέος να απευθυνθούμε. Όχι με φτηνούς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Ούτε με εχθροπάθεια και αφορισμούς. Ούτε, βέβαια, και με ιδεολογικά τσιτάτα και ηθικολογικό ελιτισμό. Αλλά με ειλικρίνεια, όραμα και πράξεις».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 15 βουλευτές, οι Σωκράτης Φάμελλος, Χρήστος Γιαννούλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Ρένα Δούρου, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Ψυχογιός, Πόπη Τσαπανίδου, Συμεών Κεδίκογλου, Κυριακή Μάλαμα, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, Χάρης Μαμουλάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιώργος Καραμέρος.

Από αυτούς στην ομάδα Κασσελάκη ανήκουν η Κυριακή Μάλαμα και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος όμως είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνησή του. Την εκδήλωση παρακολούθησαν η γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγκου, ο εκπρόσωπος Παυσανίας Παπαγεωργίου καθώς και οι Γιώργος Βασιλειάδης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Μπαλάφας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Γιάννης Ραγκούσης, Γιάννης Μαντζουράνης, Τζένη Αρσένη, Κώστας Ζαχαριάδης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αλέκος Φλαμπουράρης. Από τη Νέα Αριστερά παραβρέθηκαν ο Νίκος Μπίστης και η Μαρία Γιαννακάκη. Το παρών έδωσε ο Στέφανος Τζουμάκας και ο Γιώργος Λιάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

