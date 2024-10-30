Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση του πρωθυπουργού για τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τα συλλυπητήρια του σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα «στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή»

Μητσοτάκης

Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη Βαλένθια, εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης συλληπητήρια Βαλένθια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark