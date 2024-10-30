Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη Βαλένθια, εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε την ανάρτηση:

Our hearts go out to the people of Spain as they endure the devastation caused by these catastrophic floods. I extend my deepest condolences to the families of the victims. Greece stands in solidarity with you during this difficult time. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2024

