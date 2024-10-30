Απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας έδωσε το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «ΣΗΜΕΡΑ».

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας για τη φορολογία των πολιτών και τη μάχη της κυβέρνησης κατά της φοροδιαφυγής είπε χαρακτηριστικά:

«Μέχρι και πριν από κάποια χρόνια που εξελέγη Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμάμαι μια λογική -που δυστυχώς την είχαν περάσει και στους πολίτες, δηλαδή ο κόσμος είχε συμβιβαστεί με αυτή τη λογική- «λέει 10, ένα, δύο, τρία να κάνει, εγώ ευχαριστημένος θα είμαι». Αυτή ήταν και μια από τις φράσεις που ακουγόταν πολύ έντονα όταν, τότε, ο κ. Τσίπρας θα άλλαζε την Ευρώπη. Αλλά, τώρα πάμε να κοιτάξουμε το τώρα και το μετά. Η διαφορά του τότε με το τώρα ποια είναι;

Εμείς τι λέμε; Κοιτάμε στα μάτια τους πολίτες και τους λέμε ότι το λιγότερο που θα κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, ότι δηλαδή λέει το πρόγραμμά μας: μέσος μισθός 1500 ευρώ το 2027, κατώτατος μισθός 950 ευρώ, οι μειώσεις φόρων όπως περιγράφονται στο πρόγραμμά μας. Δώδεκα επιπλέον μειώσεις φόρων θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό (ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ) μόνο για το 2025.

Όσο η καταπολέμηση, η αντιμετώπιση, ο περιορισμός – όποια λέξη θέλετε διαλέξτε- της φοροδιαφυγής προχωράει, φαίνεται δηλαδή ότι με βάση τις εκτιμήσεις για τον φετινό προϋπολογισμό, έχουμε 800 εκατ. παραπάνω έσοδα από ότι φαίνεται, τα οποία δεν είναι λόγω υψηλότερων φόρων – κανένας φόρος δεν έχει αυξηθεί. Με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι λόγω της εφαρμογής των μέτρων, όπως είναι τα POS με τις ταμειακές μηχανές, οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι. Αυτή είναι η αιτία».

Φέτος, λοιπόν, θα μειωθούν 12 φόροι ακόμα

Φέτος, λοιπόν, θα μειωθούν 12 φόροι ακόμα. Μειώθηκαν 50 φόροι την πρώτη 4ετία. Μειώθηκαν 10 φορολογικοί συντελεστές, είτε μονιμοποιήθηκαν προσωρινές μειώσεις, είτε το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά που αυξήθηκε κατά 1000 ευρώ, τον πρώτο χρόνο της δεύτερης 4ετίας. Τον δεύτερο χρόνο της δεύτερης 4ετίας έχουν ήδη ανακοινωθεί 12 μειώσεις φόρων.

Υπάρχουν δυο επισημάνσεις που αξίζει να κάνω. Η μια έχει να κάνει με το τι να περιμένει ο κόσμος. Ο κόσμος να περιμένει – προσέξτε- το λιγότερο αυτά για τα οποία έχουμε ψηφιστεί. Άρα, ο λόγος για τον οποίο μας ψήφισε ο κόσμος είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας θα εφαρμοστεί και βέβαια θα κοιτάξουμε, εάν καταφέρουμε να πολεμήσουμε με επιτυχία τη φοροδιαφυγή - και είναι όρος του Μεσοπρόθεσμου, δεν είναι όρος που το λέει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Οικονομικών – ναι, θα δούμε και περισσότερες φοροελαφρύνσεις. Και γιατί σε βάθος των επόμενων ετών; Γιατί πρέπει «το ταμείον να μην είναι μείον». Αυτή τη στιγμή η δεύτερη επισήμανση».

Τι είπε για την επερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη με Καραμανλή-Σαμαρά

Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την αυριανή συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους κυρίους Καραμανλή και Σαμαρά στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Καραμανλή και για το αν θα είναι δύσκολη.

Οπως χαρακτηριστικά είπε Όχι. Πιστέψτε με, η αγωνία που έχει ο Πρωθυπουργός και είναι και αυτονόητη αγωνία, γιατί περιγράφουμε ένα μέρος μιας προόδου της χώρας, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέρος πολλών ετών δύσκολων γι’ αυτή τη χώρα. Είναι όλα όσα πρέπει να γίνουν, να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Η συζήτηση των εσωκομματικών και ειδικά σε ένα κόμμα που δεν έχει εσωκομματικό θέμα, έχει την πιο συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα που είχε ποτέ, ειδικά Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας. Έχετε μεγάλη εμπειρία, μπορείτε να κάνετε αυτή τη σύγκριση με άλλες κυβερνήσεις δεύτερης τετραετίας.

Προφανώς υπάρχουν κι άλλες απόψεις. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα συνεχίσουν να ακούγονται. Αλλά τους πολίτες, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και περιμένουν να δουν αν θα υλοποιήσουμε αυτά λέμε, ενδεχομένως για να μας στηρίξουν, δεν τους ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση. Με μεγάλο σεβασμό το λέω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, να δούμε τη μεγάλη εικόνα,

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μπροστά μας περίπου τρία χρόνια, δυόμιση – τρία χρόνια, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται και πρέπει να εφαρμοστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία να ακούγονται οι απόψεις, να αξιολογούνται οι απόψεις και στο τέλος να κερδίζουν οι πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος».

