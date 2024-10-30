Λογαριασμός
Συλλυπητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών για τα θύματα από τις πλημμύρες στη Βαλένθια

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

