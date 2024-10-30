«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», προσθέτει.

Deeply saddened by the loss of life and extensive damage caused by the floods in Spain's Valencia region. We extend our sincere condolences to the families of the victims&express our sympathy to everyone affected. #Greece stands in solidarity w/the people & Government of #Spain pic.twitter.com/6lg3NphUCB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 30, 2024

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

