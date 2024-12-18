Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες - Η αντιστροφή του «pasokification»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με τον αέρα του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και χωρίς αντίπαλο, αφού όπως φαίνεται δεν θα υπάρχει ως προσκεκλημένος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου την Πέμπτη θα παραστεί στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES).

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης τις εξελίξεις σε Δυτικά Βαλκάνια, Συρία και Ουκρανία, ενώ θα τους απασχολήσει το αύριο της Ευρώπης. Οι μετοχές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην ευρωβουλευτή είναι ιδιαίτερα ανεβασμένες στις Βρυξέλλες, οπού αναγνωρίζεται η προσπάθεια και ο αγώνας για την αντιστροφή του «pasokification».

Ήδη το γεγονός χαιρετίζεται από την πολιτική οικογένεια των σοσιαλιστών.

Νίκος Ανδρουλάκης: Φιλοδοξία μας να κυβερνήσουμε

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει καθημερινά ότι πρωταγωνιστεί στα πολιτικά γεγονότα και βάζει την ατζέντα στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN επανέφερε το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής και έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Φιλοδοξία μας είναι να κυβερνήσουμε, αλλά αντιπολίτευση είναι αυτή που βάζει την ατζέντα, αναγκάζεται η κυβέρνηση να κάνει πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε άλλη πορεία, κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με ΝΔ. Στόχος η αποτελεσματική αντιπολίτευση και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χ.Τρικούπη:Τροπολογία για Σπαρτιάτες - Μια ακόμα κυβερνητική αβελτηρία

Μετά την πίεση για τις τράπεζες και το σκληρό πρέσιγκ του ΠΑΣΟΚ, ήρθε και η τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης των Σπαρτιατών από την κυβέρνηση με καθυστέρηση όπως σημειώνουν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη που υπενθυμίζουν τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και σε αυτό το ζήτημα.

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος-κέλυφος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Στις 17 Οκτωβρίου του 2024 επανακατέθεσαν την τροπολογία μετά την αποκάλυψη ότι είχαν χρηματοδοτηθεί και για τις ευρωεκλογές, παρότι ο Άρειος Πάγος τους είχε μπλοκάρει.

Από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για μια ακόμα κυβερνητική αβελτηρία με βαρύ κόστος για τον ελληνικό λαό, αφού όπως επισημαίνουν, οι «Σπαρτιάτες» εισέπραξαν 1.081.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 995.000 ευρώ της τακτικής χρηματοδότησης, δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω στον ελληνικό λαό.

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την καθυστέρηση στο μπλόκο χρηματοδότησής του κόμματος των Σπαρτιατών από πλευράς κυβέρνησης.

«Το 2023 κάναμε την πρώτη τροπολογία. Θα μπορούσαμε να μη χάσουμε 1 εκατ. ευρώ. Δεν μας άκουσαν είτε λόγω παρασκηνιακών διεργασιών είτε λόγω κομματικού εγωισμού. Δεν βλέπω να σχολιάζεται ότι τρεις βουλευτές του Σπαρτιατών υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέστρεψε τα βέλη περί λαϊκισμού που εξαπολύονται από κυβερνητικά στελέχη προς το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλαζονεία.

«Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι μνημείο αλαζονείας. Η εξουσία τους έχει κάνει να νιώθουν άτρωτοι. Αυτό τελείωσε, δεν αντέχουν αυτό το άλλο στυλ αντιπολίτευσης. Άλλαξε αυτό, είναι αποτελεσματική πλέον η αντιπολίτευση» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε προεδρολογία καθώς είναι προσβολή και για τη νυν πρόεδρο, ενώ σχολίασε ότι το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας είναι ένας θεσμός που δεν ενδείκνυται για «πασαρέλα ονομάτων» και ότι το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί στην ώρα που πρέπει.

