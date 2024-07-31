Τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και την πτώση της ανεργίας στο 9,6% τον περασμένο Ιούνιο σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μήνα του 2009 ωστόσο υπογραμμίζει πως «δεν επαναπαυόμαστε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα και θα ήθελα να κλείσω τον μήνα με ένα πολύ θετικό νέο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στην πατρίδα μας τον Ιούνιο έπεσε στο 9,6%, από 10,3% τον Μάιο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μήνα του 2009!

Σε σχέση μάλιστα με τον Ιούνιο του 2019 η πτώση της ανεργίας ανέρχεται στις 8 ποσοστιαίες μονάδες, 9,6% από 17,5%. Και παράλληλα έχουμε αύξηση των απασχολούμενων κατά 400.000.

Θέλω επίσης να παραθέσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι έχουν τη δική τους σημασία. Η ανεργία των γυναικών έχει πέσει 2,2 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023, ενώ αντίστοιχα η ανεργία των νέων έχει πέσει κατά 2 μονάδες. Στοιχεία που δείχνουν ότι οι στοχευμένες πολιτικές μας έχουν θετικά αποτελέσματα.

Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Στόχος μας είναι η σύγκλιση με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα: στους μισθούς, στην ανεργία, στην ποιότητα ζωής. Και αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε.»

