Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετωπική είναι πλέον η σύγκρουση στη Βουλή για το πόρισμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις, με τον Κωστή Χατζηδάκη να συγκεντρώνει την προσοχή των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης που τον κάλεσαν να απαντήσει εάν κλήθηκε να καταθέσει κατά την διάρκεια της έρευνας και εάν πρόκειται να κινηθεί νομικά.

«Σέβομαι το πόρισμα», τόνισε ο Υπουργός με τον ίδιο να προσθέτει πως «από εκεί και πέρα εννοείται και εγώ όπως και εσείς δεν παραιτούμεθα των όποιων νόμιμων δικαιωμάτων μας».

«Είναι ξεκάθαρο καθώς βρίσκομαι και μιλάω από τα κυβερνητικά έδρανα, ότι ο πρωθυπουργός με εμπιστεύεται απολύτως. Δεν μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό. Σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Υποθέτω ότι το ίδιο κάνετε και όλοι εσείς. Για τα δικονομικά, ποιος καλείται, γιατί καλείται, γιατί δεν καλείται όποιος δεν καλείται θα γίνει επαναλαμβάνω συζήτηση, είναι ολοφάνερο από τον τόνο των τοποθετήσεων σας στη βουλή, είτε στην ολομέλεια είτε στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας θα κληθούν οι αρμόδιοι και θα λάβετε απαντήσεις», υποστήριξε ο Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας πως «δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω γιατί δεν εκλήθην, έτσι έκριναν οι αρμόδιοι, όσοι έκαναν την σχετική έρευνα».

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε καλέσει τον Υπουργό να απαντήσει εάν προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη «εφόσον παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας και ήσασταν επί δίμηνο παρακολουθούμενος και από το predator και από την ΕΥΠ», τονίζοντας πως «αν δεν υπερασπίζονται οι πολιτικοί τα δικαιώματα τους για να παραμένουν στις υπουργικές τους θέσεις τότε δεν μπορούν αν υπερασπιστούν και τα δικαιώματα των πολιτών».

