ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι διεθνείς δρώντες να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά τις ενέργειες στα Υψίπεδα του Γκολάν, την Βηρυτό και την Τεχεράνη, οι οποίες απειλούν με ανάφλεξη την ευρύτερη περιοχή και καλεί την διεθνή κοινότητα να παρέμβει προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και οι διεθνείς δρώντες οφείλουν να αναλάβουν εδώ και τώρα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την άμεση αποκλιμάκωση και την επίδειξη της απαιτούμενης αυτοσυγκράτησης από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η επίλυση του Παλαιστινιακού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση των εύθραυστων ισορροπιών και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με επιστροφή όλων των αιχμαλώτων και με την επανεκκίνηση αξιόπιστων διαπραγματεύσεων των μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, για λύση δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης».

«Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνεχιζόμενοι περιφερειακοί ανταγωνισμοί θα προκαλέσουν γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

