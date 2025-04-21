Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Η ιστορική μνήμη μετατρέπεται σε ώριμη δύναμη

Πενήντα οκτώ χρόνια μετά το χουντικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, ότι η ιστορική μνήμη μετατρέπεται σήμερα σε «ώριμη δύναμη». Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός απέδωσε φόρο τιμής στους αγωνιστές της αντίστασης, τονίζοντας πως η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις του παρόντος με πίστη στη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό.

«Υπερβαίνουμε τις αδυναμίες της Μεταπολίτευσης, μένοντας μακριά από την εύκολη δημαγωγία και τον επικίνδυνο διχασμό», υπογράμμισε.

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και δημοκρατικής ομαλότητας, ιδίως σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτή η σταθερότητα είναι απαραίτητη ώστε «η κάθε συλλογική επιτυχία να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα διδάγματα του παρελθόντος εξακολουθούν να καθοδηγούν τη χώρα. «Τα διδάγματα του παρελθόντος μάς οδηγούν και φέτος στα βήματα του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.