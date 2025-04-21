Αντιδράσεις στην Τουρκία για τον ελληνικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ο ελληνικός χάρτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού προκαλεί αντιδράσεις στην Τουρκία.

«Τα ελληνικά νησιά δεν έχουν επήρεια, ισχύει η μέση γραμμή στο Αιγαίο» υποστηρίζουν Τούρκοι αναλυτές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Μουσταφά Μπασκαρά, διευθυντής ερευνητικού κέντρου ναυτικού δικαίου: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όταν υπάρχουν δυο ηπειρωτικές χώρες κι έχουν αντικείμενες ακτές και θα πρέπει να κάνουν κάποια οριοθέτηση, τότε πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της μέσης γραμμής, δηλαδή η οριοθέτηση να ξεκινήσει από τις ηπειρωτικές χώρες. Όσα νησιά κι αν υπάρχουν, αυτά τα νησιά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην οριοθέτηση.

» Τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει στην πρώτη φάση. Αφού θα υπάρχει η μέση γραμμή, τότε μόνο θα καθοριστεί η επήρεια που μπορούν να έχουν τα νησιά, τα οποία μένουν στη λάθος πλευρά της γραμμής, στα πλαίσια πάντα του διεθνούς δικαίου. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία πρέπει να υπάρχει μια μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτικών χωρών. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Όμως η Ελλάδα βλέπουμε πως παρουσίασε τις μαξιμαλιστικές της θέσεις στον συγκεκριμένο χάρτη. Αυτός ο χάρτης για την Τουρκία δεν ισχύει, δεν έχει καμία βάση.

Oζτάτ Τικίτ, αναλυτής διεθνών σχέσεων πρακτορείου Ανατολή: «H Ελλάδα παρουσίασε αυτό που έχει στο δικό της μυαλό. Δεν είναι χάρτης θαλασσίων ζωνών αλλά η υποχρέωσή της για την ΕΕ. Η Τουρκία αντέδρασε και μην ξεχνάμε και πως η Τουρκία στέλνει τον δικό της χάρτη σε Ηνωμένα Έθνη και UNESCO».

Για γερμανικό βέτο για την προμήθεια των Eurofighter μιλά η τουρκική εφημερίδα Milliyet

Το Βερολίνο δεν δίνει τα μαχητικά στην Τουρκία λόγω της φυλάκισης Ιμάμογλου.

