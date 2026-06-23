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Κασέμ: Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του «και μόνο ο στρατός του Λιβάνου να αναπτυχθεί στα νότια του ποταμού Λιτάνι» τόνισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

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Κασέμ

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ αξίωσε σήμερα την απόσυρση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στον λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή.

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«Επί του παρόντος έχουμε εκεχειρία… Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από την πλήρη απόσυρση (των δυνάμεών του) από όλα τα εδάφη του Λιβάνου», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του «και μόνο ο στρατός του Λιβάνου να αναπτυχθεί στα νότια του ποταμού Λιτάνι», σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε ο σεΐχης Κάσεμ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ναΐμ Κασέμ Χεζμπολάχ Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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