Δένδιας για «Σεπτεμβριανά»: 69 χρόνια από το κατευθυνόμενο προγκρόμ σε βάρος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης

Σαν σήμερα το 1955, τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, επίθεση γνωστή και ως τα «Σεπτεμβριανά»

Σαν σήμερα το 1955, τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, επίθεση γνωστή και ως τα «Σεπτεμβριανά», με αποτέλεσμα μέσα σε εννέα ώρες να καταστραφούν 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει: «Εξήντα εννιά χρόνια από τα "Σεπτεμβριανά", το απρόκλητο και κεντρικά κατευθυνόμενο πογκρόμ σε βάρος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης».

