Μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Μαρόκου, η ανάπτυξη των οποίων είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο, έφτασαν στο Ισραήλ για να ενταχθούν στην υπό ίδρυση διεθνή δύναμη για τη Γάζα, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ένα στέλεχος αυτού του Συμβουλίου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μαροκινές δυνάμεις έφτασαν στις 18 Ιουνίου στο γενικό επιτελείο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, στο νότιο Ισραήλ. Οι Μαροκινοί πρόκειται να συμβάλουν σε εργασίες που αφορούν τη δομή της διεθνούς δύναμης και θα μοιραστούν την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς, όπως στην αστυνόμευση, πρόσθεσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Είπε επίσης ότι στο γενικό επιτελείο βρίσκονται τέσσερις Μαροκινοί αξιωματικοί, χωρίς να διευκρινίσει αν η δύναμη περιλαμβάνει και άλλα άτομα.

Τον Φεβρουάριο το Μαρόκο δεσμεύτηκε να στείλει αστυνομικούς και στρατιωτικούς στη Λωρίδα της Γάζας, η πρώτη μουσουλμανική χώρα που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση.

Από τα μέσα Ιανουαρίου οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεσης της παλαιστινιακής, ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Όμως από τότε δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Με το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Η δεύτερη φάση προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, για την οποία έγιναν ανακοινώσεις και συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να συγκροτηθεί μέχρι σήμερα.

Τον Φεβρουάριο η Χαμάς είπε ότι είναι ανοιχτή στην παρουσία μιας τέτοιας δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις του θύλακα τον οποίο ελέγχει από το 2007.

Το Ισραήλ λέει ότι σήμερα ελέγχει τουλάχιστον το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Όταν υποχώρησε, την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, είχε υπό τον έλεγχό του κάτι παραπάνω από το 50% του εδάφους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

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