«Ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει αύριο στη ΔΕΘ περαιτέρω μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών», τόνισε από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το 2023 καταγράφηκε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9%, «λόγω της προσπάθειας στη φοροδιαφυγή και λόγω της ανάπτυξης». Πρόσθεσε δε ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει συνολικά περίπου 50 μειώσεις φόρων (βλ. ΕΝΦΙΑ, φόρος νομικών προσώπων, μερίσματα, φόρος για οικογένεια με παιδιά, χρηματιστηριακών συναλλαγών).

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη: «Μέσα σε πέντε χρόνια δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύριο δουλειές». Αναπτύσσοντας την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, μίλησε για οικονομική ελευθερία, ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και δικαιοσύνη. Ο ίδιος αναφέρθηκε με έμφαση στη δημιουργία πέμπτου πυλώνα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω διευθέτησης της εκκρεμότητας στην Αττική Τράπεζα, αφού συγχωνεύθηκε με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Σε συνέχεια τοποθέτησης του κ. Εξάρχου στο πάνελ για το ίδιο θέμα, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε: «Αν η κυβέρνηση δεν ενεργοποιούσε τον Ηρακλή 3, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν ματαιότης ματαιοτήτων (...) Πήγαμε στη Βουλή τη συμφωνία διότι υπήρχε μια ψιθυρολογία και δεν θέλαμε να κρύψουμε τίποτα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και πολύμηνες (...) Ο διοικητής της ΤτΕ έλεγε ότι αν δεν προχωρούσαμε με αυτήν τη συμφωνία θα υπήρχαν μια σειρά από φοβερά τρομακτικές συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία (...) Η JP Morgan, σύμβουλος του ΤΧΣ, έλεγε ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη καλύτερη προσφορά (...) Τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση; Να αγνοήσει όλα αυτά και να αρνηθεί τη συμφωνία; Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να συζητάμε τα αυτονόητα».

