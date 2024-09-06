ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,3% για την Ελλάδα το 2ο τρίμηνο

Στο 2,3% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2024, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2 ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2023.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ



H ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2024.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1% σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%. 1 Εποχική και ημερολογιακή διόρθωση 2 Αλυσωτοί δείκτες όγκου

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2023.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2023. o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,0%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%.

Ανάρτηση Μητσοτάκη

«Θέλω να μοιραστώ σήμερα κάποια ενθαρρυντικά νέα που έρχονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο» έγραψε ο πρωθυπουργός στο X.



Θέλω να μοιραστώ σήμερα κάποια ενθαρρυντικά νέα που έρχονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. pic.twitter.com/9aRqzF4rR3 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 6, 2024

Χατζηδάκης: «Είχαμε το 2ο υψηλότερα ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ»

«Το 2ο τρίμηνο είχαμε το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση!. Φαντάζομαι αδιάφορο για τους κήρυκες του μηδενισμού»… Αυτό σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το 2ο τρίμηνο του έτους κατά 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.