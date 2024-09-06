«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τις σοβαρότατες παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Hakan Fidan, κατά την επίσκεψη του στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να υποβαθμίζει τις τουρκικές προκλήσεις και να αντιδράσει επιτέλους δυναμικά», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η προκλητική αυτή τουρκική στάση δεν έτυχε, πέτυχε. Αποτελεί απόρροια των πολιτικών επιλογών της δεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη, που συστηματικά ασκεί αδιαφανή εξωτερική πολιτική προκαλώντας ζημία στα εθνικά μας συμφέροντα, αποφεύγοντας όλα αυτά τα χρόνια οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία προκειμένου να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες, σπαταλώντας έτσι το πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο που με κόπο δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «είναι ενδεικτικό μάλιστα το γεγονός ότι η επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ έχει ως σκοπό την σύσφιξη στρατηγικών σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ στον αντίποδα η Νέα Δημοκρατία δεν φρόντισε να αναπτύξει τις διμερείς στρατηγικές σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στη γείτονα, κυρώνοντας τα μνημόνια, υπογράφοντας καινούργια και προχωρώντας στη σύγκλιση των προβλεπόμενων Ανωτάτων Συμβουλίων Στρατηγικής Συνεργασίας, με τις επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα να είναι πλέον εμφανείς».

«Καλούμε τον Πρωθυπουργό, να σταματήσει την μικροπολιτική και αδιαφανή εκμετάλλευση των εθνικών μας συμφερόντων, όπως έχει πράξει τόσο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και να προβεί στις ενδεδειγμένες διπλωματικές ενέργειες διαμαρτυρίας, προκειμένου η Τουρκία να συμφιλιωθεί επιτέλους με το διεθνές δίκαιο και την πραγματικότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

