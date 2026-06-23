Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανακοίνωσε ότι θα δώσει στο Ιράν επιπλέον χρόνο για να προετοιμαστεί για τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αιγύπτου αυτή την Παρασκευή.

Η ομάδα είχε προγραμματίσει να υποβάλει επίσημη καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους «περιορισμούς που επιβλήθηκαν από τους διοργανωτές» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Ιράν πραγματοποιούσε την προετοιμασία του στο Μεξικό και του επιτρεπόταν να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 24 ώρες πριν από τους δύο πρώτους αγώνες του.

Την Τρίτη, το DHS δήλωσε στο NBC ότι θα επιτραπεί στην ομάδα να ταξιδέψει στο Σιάτλ για το παιχνίδι με την Αίγυπτο δύο ημέρες πριν από τη σέντρα.

«Ενόψει του αγώνα στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου, η ιρανική ομάδα θα επιτραπεί να φτάσει δύο ημέρες πριν από την ημέρα του αγώνα», δήλωσε εκπρόσωπος του DHS στο NBC. «Θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν την ημέρα που ολοκληρώνεται ο αγώνας, δηλαδή το βράδυ του παιχνιδιού.

Και πάλι, ο πρόεδρος θέλει να διασφαλίσει ότι εστιάζουμε σε ό,τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλο μέρος αυτού είναι να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα είναι ασφαλή, όχι μόνο γύρω από τα στάδια αλλά και γύρω από τα προπονητικά κέντρα και τις βάσεις προετοιμασίας».

Η ομάδα θα πρέπει και πάλι να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στο Μεξικό αμέσως μετά τον αγώνα, όπως συνέβη και στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της. Το πιεσμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Ιράν σημαίνει ότι η ομάδα είχε πολύ λιγότερο χρόνο για να προετοιμαστεί - και να ανακάμψει - από τους αγώνες της σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

«Η πιο αδικημένη ομάδα της διοργάνωσης»

Μετά την πρεμιέρα του Ιράν στον 7ο Όμιλο (Group G) εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, ο ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενοΐ υποστήριξε ότι είναι η «πιο αδικημένη/καταπιεσμένη» ομάδα της διοργάνωσης. Ο αρχηγός του Ιράν, Μεχντί Ταρεμί, δήλωσε ότι τα εφοδιαστικά (logistical) προβλήματα μετέτρεψαν τις τελευταίες εβδομάδες σε «καταστροφή».

Το Ιράν έχει φέρει ισοπαλία στους δύο πρώτους αγώνες του και θα προκριθεί στη φάση των νοκ-άουτ εάν κερδίσει την Αίγυπτο την Παρασκευή.

Η συμμετοχή της «Team Melli» στο Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης μεταξύ των δύο εθνών, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

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