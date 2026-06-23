Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), θα συμμετάσχει στην τελετή απονομής του τροπαίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και θα απονείμουμε το τρόπαιο στους νικητές, φυσικά, μαζί», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν ο ίδιος και ο Τραμπ θα παρουσιάσουν από κοινού το τρόπαιο στον τελικό της 19ης Ιουλίου, που θα διεξαχθεί στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ο πρόεδρος της FIFA απάντησε:

«Φυσικά. Είμαστε μαζί όλη την ώρα.»

Ο Τραμπ είχε ήδη ξεχωριστή παρουσία στην τελετή απονομής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη χρονιά, όταν η Τσέλσι επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στο ίδιο στάδιο.

Τότε, παρέμεινε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της απονομής, ενώ οι παίκτες της Τσέλσι σήκωναν το τρόπαιο. Αργότερα, το αυθεντικό τρόπαιο εθεάθη στο Οβάλ Γραφείο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα είχε λάβει αντίγραφό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, που επικαλείται πηγές της FIFA, ο Ινφαντίνο έχει θέσει ως στόχο να παρακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες της διοργάνωσης. Μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί ακόμη και σε δύο αναμετρήσεις την ίδια ημέρα.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κανέναν αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο αναμένεται να δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό και να συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Πηγή: skai.gr

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