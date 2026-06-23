Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: Οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός έχουν εξελιχθεί σε ναυάγιο

Ο πέμπτος γύρος συνομιλιών για εκεχειρία στον Λίβανο, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχει εξελιχθεί σε «ναυάγιο», σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ. «Αυτός είναι ο πέμπτος γύρος συνομιλιών και πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα ναυάγιο», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Φοβάμαι ότι η έννοια της “αποκλιμάκωσης” είναι λανθασμένη. Το μόνο ζήτημα είναι η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ πρέπει να ηττηθεί και να απομακρυνθεί από την εξίσωση. Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει ενισχυθεί. Σίγουρα δείχνει πιο ισχυρή και πιο τολμηρή», δήλωσε.

Ο Λάιτερ δήλωσε επίσης ότι η διάλυση της Χεζμπολάχ πρέπει να παραμείνει η βάση για οποιεσδήποτε συνομιλίες εκεχειρίας, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο τα κεφάλαια που ενδέχεται να είναι πλέον διαθέσιμα προς το Ιράν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

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