Τρία μέτρα για να ξαναγίνουν ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές

Σε αναζήτηση τρόπων ώστε η καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις να ξαναγίνει ελκυστική για τους νέους που συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά δελτία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις βρίσκεται η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Η φετινή εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, καθώς έμειναν κενές περίπου 450 θέσεις για την είσοδο σε ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων) και τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν είναι τα εξής:

Πρώτον, τις επόμενες ημέρες οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης θα ανακοινώσουν ότι διευρύνεται η δυνατότητα των υποψηφίων να δηλώσουν στρατιωτικές σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Δεύτερον, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναγγείλει την αναπροσαρμογή των μισθών των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές στα πρότυπα των σχολών της αστυνομίας, δηλαδή να κινούνται στα 2/3 του πρώτου μισθού ενός νέου αξιωματικού από το 1/4 που βρίσκονται σήμερα. Σήμερα ένας εύελπις λαμβάνει συμβολική αποζημίωση της τάξης των 150 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 600 ευρώ, αγγίζοντας περίπου τα 2/3 του μισθού ενός ανθυπολοχαγού που αποφοιτά από τη Σχολή Ευελπίδων (περίπου 880-900 ευρώ).

Το τρίτο μέτρο αφορά την κατάσταση των υποδομών στις στρατιωτικές σχολές, η οποία κρίνεται (επιεικώς) μέτρια. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας σχεδιάζει ανακαίνιση των στρατιωτικών σχολών προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε σύγχρονα πρότυπα, ώστε η ποιότητα ζωής των σπουδαστών να είναι υψηλή.

Πηγή: skai.gr

