Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τους επικεφαλής των πρεσβειών της Ελλάδας σε Τελ Αβίβ και Τεχεράνη, Μάγια Σολωμού και Στυλιανό Γαβριήλ, αντίστοιχα, καθώς και με τον γενικό πρόξενο στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρη Αγγελοσόπουλο, από τους οποίους ενημερώθηκε για τις τρέχουσες εξελίξεις επί του πεδίου.

Ο κ. Τασούλας ευχήθηκε ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης και αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και εξέφρασε τα συγχαρητήρια και την εκτίμησή του στους επικεφαλής των ελληνικών Αρχών και στο σύνολο του προσωπικού τους για τον άριστο τρόπο με τον οποίο επιτελούν το καθήκον τους, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

