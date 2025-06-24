Ανδρουλάκης στη ΓΣ του ΣΕΒ: Η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί εθνικό στόχο

Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσεκλήθη και μίλησε πριν από λίγο στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής ενώ παρακάθισε στο γεύμα που παρέθεσε η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας καθώς και για την ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε αρχικά τις συνθήκες αβεβαιότητας και τεκτονικών αλλαγών που επικρατούν στη διεθνή σκηνή και την παγκόσμια οικονομία, οι οποίες ενισχύονται από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Επισήμανε τις προκλήσεις για την Ελλάδα η οποία, όπως είπε, «οφείλει να ενισχύσει κάθε παράμετρο της εθνικής της ισχύος: Οικονομία, θεσμοί, άμυνα, κοινωνικό κράτος, δημογραφικό». Πρόσθεσε ότι οι ανισότητες οξύνονται και πως παρά την ιστορική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας: «Ανεπαρκής στήριξη της βιομηχανίας, αδύναμοι θεσμοί, απουσία ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις και τεχνολογία. Αυτές ακριβώς τις προκλήσεις καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε τη σημασία της ενεργητικής βιομηχανικής πολιτικής που επανέρχεται στο προσκήνιο, ύστερα από αρκετές δεκαετίες με την υπογράμμισε ότι «η βιομηχανία μας διαθέτει ήδη μια καλή βάση: Παράγει σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ, μαζί με το οικοσύστημά της.

Προσφέρει 418.000 άμεσες θέσεις εργασίας, περισσότερες από το σύνολο των υπηρεσιών καταλυμάτων και εστίασης.

Στηρίζει το 40% των εσόδων από φόρους νομικών προσώπων.

Παρέχει αμοιβές 34% υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας.

Παρατήρησε πώς η ελληνική οικονομία οφείλει να πραγματοποιήσει ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα, για να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση επικρίνοντας την κυβέρνηση για την πολιτική ανάπτυξης που ακολουθεί καθώς έχει ως αποτέλεσμα ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να κινείται επίμονα στην περιοχή του 6%.

«Για εμάς, η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί εθνικό στόχο. Και αυτό τον στόχο θέλουμε να υλοποιήσουμε με το δικό μας κυβερνητικό σχέδιο:

Με τη σύσταση μόνιμου υπουργείου Made in Greece, το οποίο θα συγκεντρώσει τις διάσπαρτες διοικητικές δομές για την παραγωγή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Ένα υπουργείο πρότυπο που θα λειτουργεί ως one stop shop.

Με διαφάνεια, με απλές και γρήγορες διαδικασίες. Χωρίς κρυφά deal σε επιτελικά παράκεντρα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με ημέτερους της εξουσίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίσης, υποστήριξε ότι ανάπτυξη χωρίς δίκαιη διανομή, δεν είναι βιώσιμη καθώς τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μια τεράστια αναδιανομή πλούτου με το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη και μειώνεται συνεχώς από το 2020. Ενώ τα κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα Νέο Σχέδιο, ανταγωνιστικής και δίκαιης ανάπτυξης που θα κινητοποιήσει όλες τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και θα προσφέρει:

Στο κράτος, την ευθύνη να διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό περιβάλλον διαφανές, σταθερό και δίκαιο, με κανόνες ισότιμου ανταγωνισμού.

Στους εργοδότες, το κίνητρο να επενδύουν στην τεχνολογία για προϊόντα προστιθέμενης αξίας αυξάνοντας και την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα.

Στους εργαζόμενους, τη σιγουριά ότι οι κόποι τους θα ανταμείβονται, το κόστος ζωής θα είναι λογικό, η ζωή τους θα έχει προοπτική», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Περιέγραψε το νέο αυτό σχέδιο «για το οποίο θα αγωνιστούμε, ως η επόμενη κυβέρνηση», όπως τόνισε και το οποίο, περιλαμβάνει 9 βασικούς άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά το κόστος ενέργειας:

«Σήμερα, έχει έρθει η ώρα για μεγάλες αλλαγές. Ειδικά για τη βιομηχανία, το ενεργειακό κόστος αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα», είπε και έφερε ως μοντέλο καλής πρακτικής το ιταλικό παράδειγμα, που προσφέρει ένα επιτυχημένο πρότυπο στήριξης της βιομηχανίας και έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Με το μοντέλο αυτό, οι βιομηχανίες εξασφαλίζουν σταθερή και χαμηλή τιμή ρεύματος για το 25% της κατανάλωσής τους, για τρία χρόνια και ως αντάλλαγμα, δεσμεύονται να κατασκευάσουν νέα έργα ΑΠΕ και να προσφέρουν αυτήν την ενέργεια στην αγορά», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η φορολογία και οι αποσβέσεις με γενναίες μεταρρυθμίσεις στα κίνητρα και στο φορολογικό σύστημα και στόχο ένα φορολογικό σύστημα ΣΤΑΘΕΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ.

Για το μη Μισθολογικό Κόστος τόνισε πώς πρέπει να μειωθεί σταδιακά στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε στην Golden Visa. Εμείς αντιπροτείνουμε την angel visa. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος visa να πρέπει να επενδύσει στην έρευνα, στην καινοτομία, σε μια start-up, να επενδύσει σε μια νεοφυή μικρομεσαία επιχείρηση και όχι σε κατοικίες, όταν υπάρχει έλλειψη προσφοράς που οδηγεί σε ραγδαία αύξηση των ενοικίων.

Για την πλευρά του κόσμου της εργασίας, είναι αναγκαία όσο ποτέ η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακα, ώστε οι μισθωτοί να λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις και όχι μόνο ονομαστικές. Όπως επίσης απαιτούνται παρεμβάσεις στα φορολογικά κλιμάκια ώστε να αρθούν αδικίες που επιβαρύνουν τα εισοδήματα από τη μισθωτή εργασία.

Τέλος, οφείλουμε να αναμορφώσουμε τη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων», υπογράμμισε.

Για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια παρατήρησε ότι παραμένει υψηλός με το πρόβλημα να μην είναι μόνο οι τιμές, αλλά και η έλλειψη κανόνων και η αδυναμία ελέγχων.

«Δεσμευόμαστε για μια:

Ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία των ολιγολογιών: ενέργεια, τράπεζες, τρόφιμα, υγεία.

Ενιαία Αρχή Καταναλωτή και αυστηρά πρόστιμα, για να ξέρει ο καταναλωτής στο ράφι ποιος κερδοσκοπεί.

Η ενημέρωση θα ενισχύσει το καταναλωτικό κίνημα που στη χώρα μας είναι αναιμικό σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Τέταρτος άξονας του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι οι σύγχρονες εργασιακές σχέσεις με επανενεργοποίηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και Επιστροφή στην Κοινωνική Διαπραγμάτευση για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση πρότεινε τη μετεξέλιξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο αναπτυξιακό θεσμό, με χαρακτηριστικά Ταμείου Εθνικού Πλούτου που θα αποτελέσει μοχλό και της βιώσιμης και της περιφερειακής ανάπτυξης και θα ενσωματώσει το «Υπερταμείο» σε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, τερματίζοντας το καθεστώς κηδεμονίας που επιβλήθηκε με το Τρίτο Μνημόνιο.

Ειδικότερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στη χωροθέτηση των Βιομηχανικών Περιοχών στη χώρα με συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Επισήμανε ακόμη την ανάγκη διασύνδεσης Εκπαίδευσης και Βιομηχανίας, την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς «η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το πρόγραμμα ReArm EU» απαντώντας στο ερώτημα: «Θα παραμείνουμε καταναλωτές αμυντικού εξοπλισμού ή θα μετατραπούμε και σε παραγωγούς ή συμπαραγωγούς;

Είναι ώρα να αλλάξουμε πορεία. Να ενισχύσουμε τον κλάδο ώστε να:

Στηρίξει την εθνική μας άμυνα.

Να παράξει προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Να διεκδικήσει συμπαραγωγές εξοπλιστικών συστημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Να σχεδιάσει και υλοποιήσει επενδυτικά προγράμματα αξιοποιώντας τα εργαλεία της Λευκής Βίβλου και το SAFE», ανέφερε ενώ επανέλαβε ότι «θα είναι παράλογο και επικίνδυνο να αξιοποιήσουν τα χρήματα του προγράμματος SAFE τουρκικές ιδιωτικές εταιρείες. Και θεωρούμε αποτυχία της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να το αποτρέψει.

Για την επίτευξη αυτού του οράματος θα προχωρήσουμε στην ίδρυση Γενικής Γραμματείας για την Άμυνα, με ενιαία πολιτική ευθύνη για τις αμυντικές επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξε ως ένατο πλην καθοριστικό άξονα για την παραγωγική ανασύνταξη της χώρας την αναβάθμιση της Δικαιοσύνης. «Σοβαρές επενδύσεις χωρίς αξιόπιστη Δικαιοσύνη δεν μπορούν να υπάρξουν. Ούτε χωρίς ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο λογοδοσίας και διαφάνειας», είπε και πρότεινε τρία συγκεκριμένα μέτρα:

Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.

Την αλλαγή στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών, να μην μπορούν να παίρνουν δημόσιο αξίωμα.

«Πιστεύω βαθιά και αγωνίζομαι, ώστε όλοι μαζί, κράτος, εργοδότες και εργαζόμενοι, να κάνουμε την υπέρβαση. Για μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της εθνική μας ισχύος, για την εμπέδωση κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να πάει μπροστά η Ελλάδα και η νέα γενιά, με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

