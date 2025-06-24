Βουλή: Μήνυση Καρυστιανού κατά 14 «γαλάζιων» βουλευτών για εσχάτη προδοσία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ που μετείχαν στην προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο αιτείται η εισαγγελική αρχή στη Βουλή μετά από μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση διαβιβάστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 19 Ιουνίου, με τον πρώτο λόγο πλέον να έχει η αρμόδια Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Η πρόεδρος του συλλόγου των πληγέντων του δυστυχήματος στα Τέμπη στρέφεται κατά των 14 βουλευτών της πλειοψηφίας (Παναγής Καππάτος, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία Αντωνίου, Γιώργος Βρεττάκος, Αγγελική Δεληκάρη, Θανάσης Ζεμπίλης, Μαρία Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Νεοκλής Κρητικός, Περικλής Μαντάς, Τζίνα Οικονόμου, Σταύρος Παπασωτηρίου και Ασημίνα Σκόνδρα) αποδίδοντας τους κατηγορίες για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, για τη συμμετοχή στη σύνταξη και την ψήφιση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας.

Ερώτημα πάντως προκύπτει, αναφορικά με το πως η εισαγγελική αρχή διαβίβασε δικογραφία κατά βουλευτών για την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται για τις παραπάνω ενέργειες.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσει το επιτελείο της πλειοψηφίας προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις.

Πηγή: skai.gr

