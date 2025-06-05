Την 111 Πτέρυγα Μάχης, στην οποία πριν 33 χρόνια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του στη Μαγνησία από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, από όπου σηκώνονται τα πολεμικά αεροσκάφη που περιπολούν και εκτελούν αποστολές αναχαίτισης στο Αιγαίο.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε στην 346 Μοίρα ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης που τότε υπηρετούσε ως υποσμηναγός εκεί, μαζί με τους διοικητές όλων των Μοιρών.

Ο πρωθυπουργός ήπιε καφέ και συνομίλησε με τους πιλότους των μαχητικών - ανάμεσά τους και μία από τις 3 γυναίκες που πετούν τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορία, τονίζοντας τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό τους έως το 2030, καθώς όπως είπε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της εθνικής προσπάθειας για μια ισχυρή Ελλάδα, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην καθέλκυση της 3ης φρεγάτας Belharra, την ώρα που προχωρά η διαπραγμάτευση για τέταρτη φρεγάτα, με ελληνική βιομηχανική συμμετοχή 25%.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο ρόλο που έχει στην όλη προσπάθεια το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ για τους στρατεύσιμους χαρακτήρισε τη θητεία ως «εμπειρία ζωής». «Θέλουμε με τον υπουργό να δούμε πώς θα την κάνουμε πιο παραγωγική» σημείωσε.

Πριν συνεχίσει την περιοδεία του στη Μαγνησία, ο Αρχηγός ΓΕΑ τον προσκάλεσε να πετάξει στο επόμενο διάστημα από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όπως είχε πράξει τότε και ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ενώ οι χειριστές των μαχητικών του δώρισαν ένα ρολόι με το έμβλημα της Μοίρας.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα γνώριμα λημέρια όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία το 1992-1993, καθώς επισκέφθηκε ξανά τη Νέα Αγχίαλο πριν τις εκλογές του 2019, αλλά και το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.