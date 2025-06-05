ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά Κινήματος Δημοκρατίας μετά την απόσυρση των υπογραφών για τα Τέμπη

Πυρά κατά του Κινήματος Δημοκρατίας για «ήξεις αφήξεις και μικροκομματικά παιχνίδια» εξαπολύουν κύκλοι της Κουμουνδούρου μετά την απόφαση των 6 ανεξάρτητων βουλευτών που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη να αποσύρουν τις υπογραφές τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη.

Όπως τονίζεται, «ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα κατέθεσε από το Σάββατο δημόσια, με τους 26 Βουλευτές του, την πρότασή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα για το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής του, για όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ακόμα και για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Η πρότασή μας προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας και εκφράζει την απαίτηση της κοινωνίας για Δικαιοσύνη και Αλήθεια. Και είναι μία πλήρως τεκμηριωμένη νομικά πρόταση βάσει της δικογραφίας. Απόδειξη αυτού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποκάλυψε ότι η δικογραφία είναι ενιαία για τη σύγκρουση και το μπάζωμα».

«Τα ήξεις αφήξεις και η επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος αυτού που απασχολεί όλη την κοινωνία δεν αντιστοιχούν στην υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία και στην αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο κόμμα που είχε την επάρκεια και τη βούληση να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στην ευθύνη έναντι του δικαίου και των πολιτών» σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Όποιος δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση αναλαμβάνει και την ευθύνη. Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Δεν επιτρέπονται μικροκομματικά παιχνίδια από κανέναν στο έγκλημα των Τεμπών καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή στην Ολομέλεια θα ανακοινωθεί από το προεδρείο ότι η απόσυρση των υπογράφων των ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας γίνεται αποδεκτή. Άρα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συζητηθεί στην ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

