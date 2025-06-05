Δένδιας στη Σύνοδο ΝΑΤΟ: Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του για τις φρεγάτες FREMM

Την Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιας έλαβε μέρος στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου (24–25/6). Στο τραπέζι τέθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας, η αντιβαλλιστική άμυνα, οι υβριδικές απειλές και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Today I participated in the #NATO Defence Ministers Meeting in Brussels.



The items on the Agenda discussed included:



🔷 Preparation of the NATO Summit (24 -25/6/2025)

🔷 Strengthening defence industry and innovation, in the context of increasing defence expenditure

🔷… pic.twitter.com/DKz8Gp7ZuG June 5, 2025

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε διμερή συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Δένδια, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας και συζήτησαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την πιθανή απόκτηση φρεγατών FREMM από την Ελλάδα.

Συναντήθηκα στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του #ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία 🇬🇷- 🇮🇹 και για την πρόοδο των διαβουλεύσεων για την αγορά Φρεγατών τύπου #FREMM.#DefMin #Brussels pic.twitter.com/0jzUYCEP2I — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2025

