Δένδιας στη Σύνοδο ΝΑΤΟ: Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του για τις φρεγάτες FREMM

Στο τραπέζι τέθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και καινοτομίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας

Δένδιας

Την Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιας έλαβε μέρος στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου (24–25/6). Στο τραπέζι τέθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας, η αντιβαλλιστική άμυνα, οι υβριδικές απειλές και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε διμερή συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Δένδια, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας και συζήτησαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την πιθανή απόκτηση φρεγατών FREMM από την Ελλάδα.

