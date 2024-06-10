Για το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο μόνο ο πρωθυπουργός το ξέρει και ανακοίνωσε ότι θα τον εκπροσωπήσει στην Ιορδανία.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «ισχυρό ταρακούνημα» με αφορμή το χθεσινό αποτέλεσμα της κάλπης, επισημαίνοντας οι πολίτες έδειξαν ότι θέλουν από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα από όσα κάνει.

Ερωτηθείς για την ενίσχυση του μειονοτικού Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, είπε ότι τα παραδοσιακά ισχυρά πολιτικά κόμματα δεν κατέβασαν υποψήφιους Έλληνες Μουσουλμάνους από τη Θράκη.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει όχι μόνο να δείχνουμε με δάκτυλο αλλά να αναλαμβάνουμε την ευθύνη στο πολιτικό σύστημα», σημείωσε με νόημα



