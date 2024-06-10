Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Πύρρος Δήμας λίγες ώρες μετά τις ευρωεκλογές, που συμμετείχε ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πύρρος Δήμας δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τους απαιτούμενος σταυρός προκειμένου να περάσει την πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου, ωστόσο ευχαρίστησε όσους τον εμπιστεύτηκαν.

«Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι που τελειώνει εδώ. Είχα όμως την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ήταν μία εμπειρία που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς που με εμπιστευτήκατε και να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να είμαι ο Πύρρος όλων των Ελλήνων.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που ήρθαν όλοι εθελοντικά και συμμετείχαν στην προσπάθεια. Στέλνω τις θερμότερες ευχές μου στους 21 ευρωβουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν την επόμενη πενταετία στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν το καλύτερο για την πατρίδα μας», έγραψε ο Πύρρος Δήμας.

