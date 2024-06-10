Ο Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι στόχος είναι να ξαναφέρει η ΝΔ κοντά της τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους με ισορροπία στο μίγμα συντηρητισμού και φιλελευθερισμού.

Αναλυτικά:

«Θα γίνει πιο ουσιαστική ανάλυση του αποτελέσματος τις επόμενες μέρες. Βλέπουμε μια ενίσχυση της συντηρητικής και υπερσυντηρητικής Δεξιά. Αποφεύγω τον όρο Ακροδεξιά γιατί πολύ εύκολα τον χρησιμοποιήσουμε και βάζουμε ταμπέλες. Στην Ελλάδα είχαμε Ακροδεξιά -τη Χρυσή Αυγή, τους Σπαρτιάτες- και κάναμε ό,τι έπρεπε για να τους θέσουμε στο περιθώριο.

Υπάρχει ένας συντηρητικός κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, που για μια σειρά από ζητήματα -που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, τον ευρύτερο δικαιωματισμό που αναπτύσσεται, ζητήματα θρησκείας, σχέσεων με την οικογένεια, την ιστορία, εθνικές πολιτικές, αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης- που αποξενώνεται από τα κεντροδεξιά κόμματα.

Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πρόβλημα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Είναι πολύ πρόωρο να εκτιμήσουμε γιατί έγινε το Α ή το Β, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα.

Ενδεχομένως κάποιοι που απείχαν, επέλεξαν την αποχή γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν κάτι άλλο εκτός ΝΔ αυτή την στιγμή. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα.

Παρότι το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για εμάς, κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κυβερνητική προοπτική ή πρόταση κυβερνητικής πλειοψηφίας ή πρόταση από κάπου αλλού. Ο κόσμος εδώ εξακολουθεί να κοιτάζει.

Το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι προφανώς πρέπει να πάμε σε μια κατεύθυνση ανασύνταξης, επικαιροποίησης της σχέσης και με κοινά που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ για διάφορους λόγους. Να τους βρούμε, να τους μιλήσουμε και κυρίως με τις πολιτικές μας να συνεχίσουμε σε ένα νήμα επικοινωνίας που έκανε τη ΝΔ ένα πολύ μεγάλο κόμμα και έκανε και την Κεντροδεξιά μεγάλη στην Ευρώπη.

Η ισορροπία συντηρητικών αξιών και φιλελεύθερων αρχών είναι ο πυρήνας των κεντροδεξιών κομμάτων μεταπολεμικά και οδήγησε την Ευρώπη στην ανάπτυξη και την ευημερία, αλλά και τη ΝΔ να είναι μεγάλο κόμμα και όχημα φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, τις οποίες οφείλουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα».

Πηγή: skai.gr

