Πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση «Συμβουλίου Αντιπολίτευσης», με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων στα σημεία που τα κόμματα έχουν κοινή στάση και κοινές «πολιτικές πρωτοβουλίες», απηύθυνε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

«Η Πλεύση Ελευθερίας αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, όπου υπάρχει πεδίο συναίνεσης στην αντιπολίτευση, να το καλλιεργούμε, για να προστατεύουμε τους πολίτες από αυτήν την άθλια κυβέρνηση», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Γι΄αυτό συμπράξαμε και στην πρόταση μομφής, που υπογράψαμε τέσσερις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, γι' αυτό συμπράξαμε στη διαδικασία για τις υποκλοπές και μπήκαμε μπροστά και κινητοποιηθήκαμε και πέντε πολιτικοί αρχηγοί καταθέσαμε πρόταση να εξεταστεί το ζήτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γι΄αυτό στηρίξαμε την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη, γι' αυτό συνυπογράψαμε με την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς την πρόταση μομφής, γι΄αυτό ανταποκρίθηκα στην πρόταση του κ. Χαρίτση να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών αλλά και να γίνει συζήτηση στην ολομέλεια, για το Παλαιστινιακό, γι΄αυτό κινητοποιήθηκαμε για να ενεργοποιήσουμε τους πάντες για τους εποχικούς πυροσβέστες».

Στο κλίμα αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η πρόταση να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών, είναι μια πρόταση αυτονόητη, την έχει διατυπώσει η Πλεύση Ελευθερίας από πέρυσι, τέτοια εποχή, και φυσικά τη σχετική πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την στηρίζει, προφανώς».

Πιστεύω ότι θα την στηρίξουν και άλλοι αυτή την πρόταση, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και υπογράμμισε, απευθυνόμενη στα έδρανα της αντιπολίτευσης: «Σας καλώ κύριοι της αντιπολίτευσης, επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν θέλει τον διάλογο, να κάνουμε εμείς τον διάλογο από τον οποίο απουσιάζει η κυβέρνηση. Να συγκροτήσουμε ένα συμβούλιο αντιπολίτευσης, το οποίο θα επεξεργάζεται τέτοιες προτάσεις στα κοινά πεδία. Το αυτονόητο. Είναι αστείο να αφήσουμε άλλο τη ΝΔ να απουσιάζει, να αφήσουμε τη ΝΔ να μην απαντάει και να μην κάνουμε εμείς τις συλλογικές διαδικασίες. Ούτε θα εξομοιωθούμε ούτε θα αφομοιωθούμε αλλά δεν θα αποποιηθούμε και τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τον διάλογο της αντιπολίτευσης. Είναι εδώ και ο κ. Χαρίτσης θα το συζητήσουμε στην πορεία. Η δική μου πάντως αντίληψη με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης είναι απολύτως θετική και κανείς δεν έχει να φοβηθεί ότι θα του πάρει ο άλλος τη δόξα».

