Ανδρουλάκης: «Χειροκροτητής του λαϊκισμού στην πρώτη σειρά στο Ζάππειο είναι ο πρωθυπουργός»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του κι απάντησε αυστηρά στη έντονη κριτική ότι είναι λαϊκιστής που δέχθηκε από τους κ. Βορίδη και Γεωργιάδη για την ομιλία του στη Βουλή. «Λέτε ότι είμαστε λαϊκιστές και υπονοείτε ξανά ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Μα, καλά, ξεχνάτε τι είπε προχθές η κυρία Μπακογιάννη; Η κυρία Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ιστορικά τα πράγματα. Το κόμμα σας όχι μόνο οδήγησε σε χρεοκοπία την Ελλάδα το 2009, αλλά το κόμμα σας -το λένε και πιο υψηλόβαθμα στελέχη σας- έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, τάζοντας στα "Ζάππεια" λαγούς με πετραχήλια και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν ήταν αρνητής του λαϊκισμού. Χειροκροτητής του λαϊκισμού ήταν στα πρώτα έδρανα του Ζαππείου μπροστά στον κ. Σαμαρά. Αλλά τώρα χτυπάμε τον Σαμαρά για να ακούσει ποιος; Όλοι μαζί τα έκαναν. Όλοι μαζί είχαν στη στρατηγική "εξουσία για την εξουσία" χωρίς να σέβονται την τεράστια δημοσιονομική περιπέτεια, στην οποία οδήγησαν τη χώρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία είναι προϊόν της αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Από εκείνο το έδρανο, ο πρωθυπουργός έλεγε ότι αξίζω το "Νόμπελ Ασχετοσύνης" όταν σας είπα ότι αναθεωρείται και σας κάλεσα να το αναθεωρήσετε για να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία. Και έρχεστε να μου κάνετε μαθήματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όταν λέγατε ότι είμαστε άσχετοι που σας λέγαμε να το αναθεωρήσετε;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Προσέθεσε ότι το κόμμα του ψήφισε "παρών" «γιατί δεν είμαστε ενάντια, αλλά δεν μπορείτε να παίζετε με τη νοημοσύνη του Κοινοβουλίου αναθεωρώντας το Ταμείο Ανάκαμψης όπως σας βολεύει. Και μάλιστα χωρίς να λέτε ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής των ασθενών, ποια θα είναι η διαδικασία. Εδώ θα μάθετε στη βέλτιστη κοινοβουλευτική δραστηριότητα και όχι στα επικοινωνιακά παιχνίδια».

Για την τροπολογία περί υπαγωγής των νοσηλευτών και των υγειονομικών στο ΕΚΑΒ στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η τροπολογία στηρίχθηκε στο πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη που είναι πόρισμα της δικής σας εποχής. Λαϊκιστής και ο Μπεχράκης; Από το μυαλό μας τη βγάλαμε; Στηρίζεται απολύτως σε αυτήν την έρευνα που έγινε το 2020. Άρα, υπήρχε στέρεα η πολιτική στο θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών». Εξήγησε ότι στόχος της κατάθεσης της τροπολογίας είναι να αποδείξει την αναξιοπιστία της κυβέρνησης, καλώντας και πάλι τον κ. Γεωργιάδη να επιδείξει συναίνεση κάνοντας «ένα βήμα πίσω ο ένας, ένα βήμα πίσω ο άλλος…. γιατί πολύ απλά, όπως και στην τροπολογία για τους "Σπαρτιάτες", αρνείστε τα προφανή. Δεν θέλετε να ακολουθείτε πολιτικές οι οποίες είναι σωστές και σοβαρές. Διότι είστε αλαζόνες και αμετροεπείς».

«Το κοινωνικό σας πρόσωπο αποτυπώνεται και εικονοποιείται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός που κυβερνάτε και που δήθεν έχετε κοινωνικό πρόσωπο έχει την 26η αγοραστική δύναμη στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας.», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

