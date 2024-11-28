Κ. Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν θα δεχθεί την τροπολογία για τα βαρέα - Θα ήταν ένα ρεσιτάλ υποκρισίας

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα ήταν σήμερα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Απαντώντας στις συνεχείς επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχολίασε ότι «η Κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα, τρώει πάρα πολύ χρόνο στο να συκοφαντεί και να διαδίδει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε να κοιτάξει την πολιτική πραγματικότητα και τα κοινωνικά θέματα».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς ότι «εμείς θα είμαστε αρωγοί από τον ρόλο της αντιπολίτευσης, θα κρίνουμε, θα αξιολογούμε, θα προτείνουμε αλλά και θα συναινούμε αν κάτι είναι θετικό. Εμείς δεν επιλέγουμε την ένταση. Επιλέγουμε τη νηφάλια πολιτική κριτική».

Στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ, υπενθύμισε ξανά πως επρόκειτο για προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας «ότι θα το κάνει πράξη στο δεύτερο ήμισυ της πρώτης τετραετίας, διάστημα που έχει πια περάσει και αυτό δεν συνέβη. Και το έλεγε σε μία περίοδο όπου δεν είχαμε πληθωριστική κρίση. Τώρα έχουμε υπερέσοδα, καθώς 1,9 δισ. μόνο έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισμού το πρώτο οκτάμηνο του 2024». Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «εμείς λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά αύριο το πρωί για να υπάρξει μια ανάσα και μετά να δούμε με μελέτες το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνολικό εξορθολογισμό του ΦΠΑ και στα υπόλοιπα αγαθά, προφανώς μετρώντας κάθε φορά το αποτέλεσμα. Όταν το 55% των πολιτών δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, αν μειώσεις τον ΦΠΑ, εκείνοι δεν θα αποταμιεύσουν τα λεφτά, αλλά θα αγοράσουν επιπλέον προϊόντα. Άρα πάλι θα έχουμε τα ίδια μπορεί και παραπάνω έσοδα».

«Η Κυβέρνηση λέει ότι μειώνει 12 φόρους το 2025 και προβλέπει στον προϋπολογισμό που η ίδια κατέθεσε ότι θα είναι αυξημένα τα φορολογικά έσοδα 2,5 δισεκ. Εμείς θέλουμε να κινηθεί η αγορά. Όταν κινείται η αγορά, καταναλώνει ο κόσμος, προφανώς υπάρχουν και έσοδα. Ο ΦΠΑ είναι ο βασικός μοχλός που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση για να κάνει μία πολιτική επιδοματική. Δεν είναι λύση η επιδοματική πολιτική. Είναι η έσχατη λύση. Η λύση είναι να έχεις σαφείς όρους στην αγορά και να ελαφρυνθούν οι αδύναμοι. Όταν έχουμε αναλογία άμεσων με έμμεσους φόρους 1 προς 1,8 ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 1 προς 1, τους έμμεσους φόρους γδέρνονται κυρίως τα αδύναμα νοικοκυριά. Πρέπει να σταματήσουμε το φαινόμενο να εντάσσονται στους πιο αδυνάμους όλο και πιο πολλοί. Ενώ έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, έχουμε μία υποτυπώδη ανάπτυξη, βλέπουμε να αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται. Άρα διευρύνονται οι ανισότητες. Αυτό θέλουμε να σταματήσουμε» είπε ξεκάθαρα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τη σημερινή τροπολογία που έφερε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «είναι στο πλαίσιο αυτού που είπε ο κ. Γεωργιάδης μιας και η Κυβέρνηση λέει για συναινέσεις. Επιμένουμε ότι η προηγούμενη τροπολογία ήταν απόλυτα σωστή, επιλέγουμε όμως να πάμε βήμα-βήμα. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι συμφωνεί νοσηλευτικό προσωπικό, ΕΚΑΒ, τραυματιοφορείς στους κλάδους της υγείας να μπουν στα βαρέα. Αυτό έλεγε ο κ. Γεωργιάδης πολύ λίγες μέρες πριν ότι το θεωρεί εύλογο και λογικό. Άρα, αφού το θεωρεί εύλογο και εμείς θέλουμε να είμαστε μία δημιουργική δύναμη, το φέρνουμε για ψήφιση με την τροπολογία . Η πρώτη τροπολογία ήταν το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη που επί υπουργίας του ορίστηκε και είπε να μπουν όλοι οι υγειονομικοί μέσα. Πέρυσι έλεγε ακριβώς το ίδιο στην ΠΟΕΔΗΝ. Σήμερα έχει αλλάξει γνώμη. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε βήμα-βήμα αφού θέλετε συναινέσεις. Πάμε στα πλαίσια αυτού που προτείνατε εσείς ο ίδιος. Θεωρώ ότι και ο κ. Γεωργιάδης είναι υποχρεωμένος να τα δεχθεί. Θεωρώ παράλογο να μη δεχθεί αυτά τα οποία ο ίδιος πρότεινε. Είναι αδιανόητο, θα είναι ένα ρεσιτάλ υποκρισίας. Εμείς θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, δημιουργικοί, γόνιμοι σαν αντιπολίτευση και προφανώς αν θέλει η Κυβέρνηση συναινέσεις εκείνες δεν μπορεί να είναι α λα καρτ. Δεν μπορεί ένας τραυματιοφορέας να πηγαίνει 67 χρονών με το φορείο ή ένας διασώστης να πηγαίνει στα 67 του να διασώζει κάποιον με κίνδυνο να χρειαστεί εκείνος διάσωση».

Ενώ, ο κ. Τσουκαλάς συνέχισε προσθέτοντας στη συζήτηση ακόμη ένα πεδίο: «Υπάρχει ένας ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ. Το Δημόσιο υπάγεται στον ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί ο νοσηλευτής που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα να είναι στον πίνακα βαρέων και εκείνος που κάνει την ίδια δουλειά στο δημόσιο τομέα να μην έχει βαρέα. Θα καταθέσουμε σειρά άλλων προτάσεων και τις επόμενες ημέρες και για το εργασιακό νομοσχέδιο και για το φορολογικό στο πλαίσιο αυτού του οποίου έχουμε πει. Θέλουμε να είμαστε μία υπεύθυνη αντιπολίτευση, με θετική ατζέντα».

Στον απόηχο της νέας δημοσκόπησης της Pulse, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε τη σταθερή τροχιά ανόδου των ποσοστών του κόμματος, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν θεωρούμε πως είναι μία αυτοματοποιημένη διαδικασία και πως οι πολίτες, κουρασμένοι από ένα προϊόν, απευθείας θα επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα κάνουμε σκληρή δουλειά και κοινοβουλευτικά και κομματικά και θα επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Δεν έχουμε επιλέξει έναν εύκολο δρόμο, αλλά πάμε πολύ συγκεκριμένα και με κοστολογημένο πρόγραμμα». Αφού επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για επαναφορά του ΕΚΑΣ, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων κατά 15%, που κοστολογούνται στο 1 δισ. ευρώ, ανέφερε ότι «δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι δεν πιστεύουμε στη δημοσιονομική ευταξία, διότι δεν είμαστε εμείς η παράταξη που εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα και οδήγησε στην οικονομική κρίση, ούτε βαφτίσαμε το 2009 τα ελλείμματα στο 8% ενώ ήταν στο 15%, ούτε πήραμε 177 δισ. ευρώ δημόσιο χρέος και το πήγαμε στα 300 δισ. σε πέντε χρόνια. Ήταν η Νέα Δημοκρατία την περίοδο του κυρίου Καραμανλή. Εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις στην υπευθυνότητα».

Σχετικά με το αν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ανοικτές τις πόρτες σε αποχωρήσαντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η στρατηγική μας είναι η αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση από τα αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο, ώστε καλύψουμε το χώρο που ανήκει γενετικά στη δημοκρατική παράταξη. Θα κάνουμε το πολιτικό μας συνέδριο το οποίο θέλουμε να είναι ένα σημείο συνάντησης. Δεν μπαίνουμε σε παζάρια και μεταγραφολογία. Όποιος πολίτης θέλει, ό,τι θέση και αν έχει, μπορεί να συμμετέχει στις διεργασίες, εφόσον μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες με το ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι το πολιτικό μας σχέδιο είναι εκείνο που έχει ανάγκη η χώρα. Όχι, όμως, με δεσμεύσεις για θέσεις και καρέκλες. Εμείς απευθυνόμαστε και σε πολίτες που στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία αλλά σήμερα συμφωνούν ότι η χώρα δεν είναι στην ορθή κατεύθυνση». Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι «πρέπει να μας εξηγήσει τη στρατηγική της, διότι το αφήγημα των ήρεμων νερών δεν επιβεβαιώνεται από όσα λέει η Τουρκία και δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Φιντάν».

Ξεκαθάρισε ότι «εμείς δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που όταν ήταν αντιπολίτευση πολύ συχνά επέλεγε την χυδαία εκμετάλλευση των εθνικών θεμάτων» επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «θεωρούμε υποτονική τη χθεσινή απάντηση. Δεν μπορεί να μιλά ο Τούρκος υπουργός για αναγνώριση ως δικός τους χώρος και η Κυβέρνηση να μην απαντάει». Όσον αφορά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση αρχής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «να ακολουθήσουμε ένα κεκτημένο και μία παράδοση που εγκαινίασε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν κυβερνά η κεντροδεξιά να υπάρχει ΠτΔ από την κεντροαριστερά και αντίστροφα. Εμείς έχουμε βάλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δεν ψαχνόμαστε να διαφωνήσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μία διαδικασία συναινετική. Αν, όμως, η ΝΔ κάνει μια επιλογή στενά κομματική απλά για να λύσει τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα, δεν θα επιτρέψουμε αυτά να γίνουν θεσμικά αδιέξοδα».

Ως προς την επικείμενη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «ο Πρόεδρος θα πάει με συγκεκριμένη ατζέντα που θα αφορά στην καθημερινότητα, την ακρίβεια, τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και φυσικά τα εθνικά θέματα». Ερωτηθείς, τέλος, για το αν θα φέρει στη συζήτηση το θέμα των υποκλοπών, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει βεντέτα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Ανδρουλάκης προχωρά θεσμικά με όλες τις νομικές ενέργειες, όπως έκανε προχθές με τη μήνυση. Στη συνάντηση θα μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας για τα μεγάλα ζητήματα».

