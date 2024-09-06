Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, η βελτίωση των κρατικών παροχών και η αντιστροφή του κλίματος για την κυβέρνηση, συνθέτουν το τρίπτυχο των στόχων που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα νέα μέτρα που θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει συμπεριλάβει στο «καλάθι των παρεμβάσεών» του μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που ταλανίζει την κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει:

1)μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το 2025. Ένα μέτρο που θα προσφέρει ανάσα στις επιχειρήσεις, αλλά και έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

2)Τριετή φοροπαλλαγή των εισοδημάτων από ενοίκια για όσους βγάλουν στη μακροχρόνια μίσθωση airbnb ή κλειστά ακίνητα.

3)Διορθώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών

4)Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Το καλάθι της ΔΕΘ περιλαμβάνει συνολικά 36 μέτρα και παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή. Τα βασικά μέτρα θα είναι τα εξής:

1)Σημαντικές αυξήσεις στα επιδόματα τέκνων, στέγασης και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

2)Αυξήσεις στις συντάξεις 2,5% από τις αρχές του επομένου έτους

3)Επίδομα Χριστουγέννων τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ σε ευάλωτους και χαμηλοσυνταξιούχους

4)Μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο

5)Κίνητρα για περισσότερους νέους στις στρατιωτικές σχολές

6)Ετήσιο επίδομα έως και 7.200 ευρώ για τους γιατρούς στις άγονες και προβληματικές περιοχές



Το κόστος των νέων μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

