Μητσοτάκης από Ορεστιάδα: Τα νέα μέτρα στήριξης για τον Έβρο

Δέσμη 19 νέων μέτρων για τη στήριξη του Έβρου κατά την περίοδο 2025-27 παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας, με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για τον Έβρο».

Οι νέες πρωτοβουλίες έρχονται να προστεθούν στο Σχέδιο Ανάπτυξης Έβρου, στο Σχέδιο Στήριξης και Αποκατάστασης που εφαρμόζεται μετά την πυρκαγιά του 2023 και στο πρόγραμμα έργων και μελετών Evros Meta, με αποτέλεσμα οι πόροι που διατίθενται για την ακριτική περιοχή με ορίζοντα το 2030 να ξεπερνούν συνολικά τα 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σεβασμιώτατοι, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι,

Πράγματι, αγαπητέ Σταύρο, σήμερα είναι μία ωραία ημέρα για τον βόρειο Έβρο, για τον Έβρο, για τη Θράκη συνολικά. Θέλω να σας πω καταρχάς πόσο ικανοποιημένος είμαι που το σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας παραγωγικής και ουσιαστικής διαβούλευσης, η οποία έγινε με όλους τους τοπικούς φορείς.

Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την ξεχωριστή προτεραιότητα την οποία δίνει η κυβέρνηση στην αναπτυξιακή δυναμική του κεντρικού και του βόρειου Έβρου.

Θυμάστε ότι πριν από έναν χρόνο και κάτι βρεθήκαμε πάλι εδώ, μετά από μία καταστροφική πυρκαγιά, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απότοκο της κλιματικής κρίσης. Και θυμάμαι τότε στα μάτια πολλών συμπολιτών σας τον φόβο, την απογοήτευση, τη δυσπιστία κατά το πόσο αυτά τα οποία τους λέγαμε τότε ότι θέλουμε να κάνουμε θα μπορούσαν τελικά να υλοποιηθούν, την αμφισβήτηση ότι η κυβέρνηση είχε τελικά τη βούληση να περάσει από τις γενικές επικοινωνιακές εξαγγελίες στην υλοποίηση ενός πλέγματος συγκεκριμένων μέτρων.

Σήμερα πιστεύω ότι έχετε κάθε λόγο να είστε πιο αισιόδοξοι και να αισθάνεστε και τη φροντίδα της κυβέρνησης, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να αισθάνεστε, ως πολίτες που φυλάτε τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Δεν είμαστε, όμως, εδώ μόνο για να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίον ο Έβρος θα γιατρέψει τις πληγές του από μία περιβαλλοντική καταστροφή. Είμαστε εδώ και γιατί ακριβώς ο Έβρος είναι το ανατολικό σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Θυμήθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τις πολύ δύσκολες μέρες του Μαρτίου του 2020, όταν στην ουσία η απόφαση την οποία πήραμε τότε να προστατεύσουμε τα σύνορα της πατρίδας μας -και την υλοποιήσαμε με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή- υπήρξε ιστορική, διότι ουσιαστικά άλλαξε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για τον τρόπο με τον οποίον η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της.

Και σήμερα η Ελλάδα είναι χώρα-πρότυπο στη φύλαξη των συνόρων, και των χερσαίων και των θαλασσίων, με υποδειγματική -και θέλω να το τονίσω αυτό- συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων, με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και με διαρκή πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε η φύλαξη των συνόρων να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Διότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας, αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη. Και έχουμε κάθε λόγο, νομίζω, όλοι μας και πρώτα και πάνω απ’ όλα οι Εβρίτισσες και οι Εβρίτες, να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό το οποίο πετύχαμε στην Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Ο τρίτος λόγος που είμαστε, όμως, εδώ στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη, έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στην αρχή αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης -και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας- ο Άκης Σκέρτσος σχετικά με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

Η αλήθεια είναι, και το είπε πολύ γλαφυρά ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ότι τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης, ο στρατηγικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης έχει αναβαθμιστεί πέρα από κάθε προσδοκία.

Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι ο υπόλοιπος Έβρος, ο κεντρικός, ο βόρειος Έβρος, οι τρεις Δήμοι, το Σουφλί, το Διδυμότειχο, η Ορεστιάδα, δεν έχουν μπορέσει να ακολουθήσουν τους ίδιους αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Και για εμάς η σύγκλιση μεταξύ των Περιφερειών, μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Γι’ αυτό και είδατε ότι το πλαίσιο των μέτρων τα οποία εξαγγείλαμε έχουν μια ειδική μέριμνα για τον κεντρικό και για τον βόρειο Έβρο, ακριβώς γιατί είναι σκοπός μας, είναι στόχος μας κεντρικός αυτές τις ανισότητες μεταξύ του νότιου Έβρου και του κεντρικού και του βόρειου Έβρου να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τις γεφυρώσουμε.

Αυτό δεν είναι εις βάρος, σε καμία περίπτωση, της Αλεξανδρούπολης, η οποία ούτως ή αλλιώς, όπως ειπώθηκε, έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δυναμική και στην οποία δρομολογούνται ήδη, όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, πάρα πολύ σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα την αναβαθμίσουν περαιτέρω.

Ενδεικτικά να αναφερθώ στο γεγονός ότι το FSRU, ο σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μπήκε σε λειτουργία εμπορική πριν από δύο μέρες. Σήμερα που μιλάμε, το πρώτο βαπόρι ξεφορτώνει φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου αυτό να μπει στο σύστημα, και όχι μόνο να καλύψει κατ’ ανάγκη τις ανάγκες της πατρίδας μας αλλά να καλύψει και ευρύτερες περιφερειακές ανάγκες.

Δείτε την Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο στον χάρτη των μεγάλων εξελίξεων, των νέων διευρωπαϊκών διαδρόμων που ανοίγονται. Δείτε την Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο συνολικά, γιατί όλος ο Έβρος θα είναι ωφελημένος, στο πλαίσιο αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας η οποία γίνεται να ανοίξει ένας καινούριος δίαυλος, ο οποίος θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη.

Και σκεφτείτε μετά, ποια είναι η φυσική πύλη εισόδου για προϊόντα και ενέργεια στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι ο Έβρος, είναι η Αλεξανδρούπολη, δια μέσου του κεντρικού και του βορείου Έβρου, ένας φυσικός άξονας ο οποίος αναβαθμίζει καθοριστικά τη γεωπολιτική σημασία του Έβρου και ενισχύει σημαντικά, θα έλεγα, και τη στρατηγική αυτονομία της πατρίδας μας αλλά και της Ευρώπης συνολικά.

Κάποια στιγμή, ευχόμαστε γρήγορα, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει και θα αρχίσει η ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Οδησσός απέχει από τον Έβρο λιγότερο από 1.000 χιλιόμετρα. Και στη νέα αυτή προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, η Ελλάδα, δια του Έβρου, μπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο.

Μιλάω για τα μεγάλα, γιατί πρέπει να έχουμε μία αίσθηση ότι σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και ο οποίος δοκιμάζεται με κρίσεις, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα μας πρέπει να παίξει έξυπνα τα γεωπολιτικά της χαρτιά. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και το κάνουμε πολύ αποτελεσματικά και ο Έβρος θα είναι ωφελημένος από αυτή την πολιτική της κυβέρνησης.

Και μιας και μιλάμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με χαρά ενημερώθηκα ότι η αποστολή την οποία ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να μεταφέρουμε με ασφάλεια Έλληνες και Κύπριους συμπολίτες μας από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, ολοκληρώθηκε, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι σε θέση να μπορούν να φέρουν εις πέρας τέτοιες αποστολές, όπου χρειαστεί, και πάνω απ’ όλα να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας, Έλληνες και Κυπρίους.

Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Θέλω να συγκρατήσετε, όμως, και πάλι το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε είναι προϊόν διαβούλευσης και συνεργασίας διυπουργικής, η οποία αποδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε το επιτελικό κράτος.

Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία στον Άκη Σκέρτσο, στον Θανάση Κοντογεώργη και στον Χρήστο Τριαντόπουλο, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη και περνώντας πολύ χρόνο εδώ στον Έβρο ότι το νιάξιμό μας, η φροντίδα μας γι’ αυτή την τόσο ευαίσθητη περιοχή είναι ειλικρινείς και οι δράσεις και τα έργα τα οποία δρομολογήθηκαν ήταν προϊόν διαβούλευσης, αλλά είναι και αντικείμενο λογοδοσίας.

Είναι πια δημόσια, σεβασμιώτατοι, κ. Δήμαρχοι. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αυτές είναι οι δεσμεύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε περιφερειακό και σε δημοτικό επίπεδο, και εμείς θα λογοδοτήσουμε για την ταχύτητα με την οποία θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα.

Από τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα χρειαστούν χρόνο: το φράγμα στο Δέρειο, ας πούμε, του οποίου ωριμάζουμε τη μελέτη, δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα, για τα οποία αγωνιστήκαμε και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προτάσσοντας -θέλω να το γνωρίζετε αυτό- τον Έβρο έναντι άλλων σιδηροδρομικών έργων, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε την τεράστια γεωπολιτική σημασία την οποία έχει το έργο αυτό για να αναδειχθεί ο Έβρος σε διαμετακομιστικό διάδρομο, που θα καλύψει -όπως είπα- τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής.

Τα μεγάλα έργα, λοιπόν, μέχρι τα πιο μικρά, τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή, μέχρι αυτά τα οποία υλοποιούνται, όλα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα έχουν φορέα υλοποίησης και όλα αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο λογοδοσίας και ελέγχου από τους ίδιους τους πολίτες.

Είδατε, όπως είπα και πριν, ότι μία σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερο τοπικό πρόσημο. Αγαπητέ Δήμαρχε, το Σουφλί δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα τρία χρόνια και αυτή είναι μία πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε ειδικά για το Σουφλί, επειδή αναγνωρίζουμε και το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από τη μεγάλη πτώση του πληθυσμού αλλά και από το γεγονός ότι είναι ο Δήμος που δοκιμάστηκε περισσότερο από την καταστροφική φωτιά του 2023.

Δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν συνολικά με την εκπαίδευση: κέντρο δια βίου μάθησης στο Σουφλί και ναι, ίδρυση της νέας Κτηνιατρικής Σχολής στον βόρειο Έβρο, στην Ορεστιάδα. Από τη στιγμή που αυτή θα είναι η επιθυμία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, εμείς θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε κάτι το οποίο αποτελούσε ζητούμενο για τον βόρειο Έβρο εδώ και πολλά χρόνια, να μπορέσει να γίνει πράξη.

Η ενίσχυση συνολικά του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Χαίρομαι που ο κ. Πρύτανης υπενθύμισε το γεγονός ότι είχαμε βρεθεί μαζί πριν από έναν χρόνο και κάτι και μας είχε παρουσιάσει, μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, το σχέδιό του για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ως ενός πυλώνα, όχι απλά εκπαιδευτικού, αναπτυξιακού σε μια τόσο κρίσιμη γεωγραφική περιφέρεια.

Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε -θέλω να θυμίσω ότι είναι το σχέδιο νόμου το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε και το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας- και σήμερα έχετε το νομοθετικό εργαλείο αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου οράματος που έχετε.

Η στήριξη της τοπικής μεταποίησης, της βιομηχανίας. Η προτεραιοποίηση των επιχειρήσεων του Έβρου ως προς τη χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά σχέδια.

Το χρηματικό μπόνους εγκατάστασης για τον βόρειο Έβρο, ένα όχι ευκαταφρόνητο κίνητρο για να έρθει κάποιος να μετακινηθεί μόνιμα σε αυτή την τόσο όμορφη περιοχή της πατρίδας μας.

Η αυξημένη μοριοδότηση για την εντοπιότητα, η οποία ούτως ή αλλιώς έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα των παραμεθόριων περιοχών, ενισχύεται ακόμα περισσότερο για τους τρεις Δήμους του κεντρικού και του βόρειου Έβρου.

Τα προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν τους νέους αγρότες μας με παραπάνω τεχνογνωσία και με ψηφιακά εργαλεία έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Η διαρκής αναζήτηση, το ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εμβληματικών επενδύσεων, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να γίνουν στον Έβρο και να προσθέσουν σημαντικές νέες θέσεις εργασίας. Και πολλά ακόμα τα οποία ειπώθηκαν.

Δεν υπάρχει μία “μαγική” λύση. Σπανίως υπάρχει, το ξέρετε καλά. Υπάρχει όμως σκληρή δουλειά, ένα πλέγμα πολιτικών και παρεμβάσεων που, όπως σας είπα, είναι προϊόν διαβούλευσης, γιατί πολλές από τις ιδέες οι οποίες υιοθετήθηκαν ήταν τελικά δικές σας ιδέες και δικές σας προτάσεις, όπως πολλές ιδέες πάτησαν πάνω στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη. Σε μεγάλο βαθμό το πόρισμα αυτό πια υλοποιείται.

Αυτό είναι αυτό το οποίο είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε σήμερα, όπως σας είπα με εξασφαλισμένους πόρους. Σκεφτείτε ότι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο τόσος λόγος γίνεται ότι δήθεν αφορά μόνο κάποιους λίγους και εκλεκτούς και μεγάλους, 100 και πλέον εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης διατίθενται σε δράσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον Έβρο: περιβαλλοντικές δράσεις, ανάταξη της καμένης περιοχής, με σημαντικά αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα. Έργα τα οποία αφορούν την υγεία, ξαναφτιάχνουμε τα Κέντρα Υγείας σε όλο τον Έβρο, παρεμβάσεις σημαντικές οι οποίες γίνονται στο νοσοκομείο.

Και ναι, Σταύρο, έχεις δίκιο, η βόρεια Εύβοια ήταν οδηγός. Κι εκεί είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά και καθίσαμε και είπαμε: θέλουμε να δούμε την αποκατάσταση διαφορετικά. Και αν δείτε τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στη βόρεια Εύβοια, είναι ήδη ορατά.

Όπως αρχίζουν να είναι ήδη ορατά και εδώ στον Έβρο, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή να μπορέσει να γίνει ουσιαστικά μια ευκαιρία να δούμε την ανάπτυξη του Έβρου διαφορετικά.

Αυτό έχουμε κάνει και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το συγκροτημένο σχέδιο υπάρχει πια και θα υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Να κλείσω λέγοντας ότι αύριο η παράταξή μας γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, από έναν βορειοελλαδίτη, από έναν Μακεδόνα, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Έναν πολιτικό ο οποίος έδινε έμφαση στα έργα και στην ουσία, όχι στα εύκολα λόγια και στις παχυλές υποσχέσεις.

Το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάσαμε σήμερα κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε, με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, την παρακαταθήκη του εθνάρχη μας, που πριν από 50 χρόνια ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη, που έμελλε να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αυτού του τόπου για μισό αιώνα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Νέα μέτρα στήριξης για τον Έβρο

Στόχος των νέων παρεμβάσεων είναι η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, πρωτίστως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Έβρου, αλλά και η παροχή κινήτρων για την παραμονή και την επανεγκατάσταση στις περιοχές αυτές.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η απαλλαγή των ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων στο Σουφλί από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη, η κάλυψη εξόδων εγκατάστασης, με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, για 1.000 ωφελούμενους που θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στους Δήμους Σουφλίου, Ορεστιάδος ή Διδυμοτείχου, αλλά και σειρά κινήτρων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου στον Έβρο, όπως η αύξηση της μοριοδότησης για την εντοπιότητα κατά 40 μόρια και της κανονικής ετήσιας άδειας κατα έξι εργάσιμες ημέρες.

Επιπρόσθετα, δίτεκνα νοικοκυριά που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2» θα αντιμετωπίζονται ως τρίτεκνα, λαμβάνοντας το 75% ως άτοκο δάνειο έναντι του 50% που θα ίσχυε κανονικά.

Δρομολογούνται, επίσης, τρία προγράμματα της ΔΥΠΑ στον κεντρικό και βόρειο Έβρο για την απασχόληση ανέργων, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας νέων ανέργων και τη δημιουργία επιχειρήσεων από ανέργους. Προβλέπονται, επιπλέον, δύο προγράμματα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα σε Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, με έμφαση στην εξοικείωση επαγγελματιών αγροτών με σύγχρονες, καινοτόμες πρακτικές και στην κατάρτισή τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα, στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται και οικονομική ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ορισμένες περιοχές του Έβρου, σε τομείς όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός, ενώ προβλέπεται να δημιουργηθεί Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στο Σουφλί.

Για την παιδεία, ιδρύονται και θα λειτουργήσουν την επόμενη διετία μουσικό γυμνάσιο στην Ορεστιάδα και παράρτημα κέντρου δια βίου μάθησης στο Σουφλί, με ειδικότητες που συνδέονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εξετάζεται ακόμα η σύσταση Τμήματος Κτηνιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, με έδρα την Ορεστιάδα.

Στο μέτωπο της τόνωσης των υποδομών και των διασυνδέσεων, η δέσμη νέων μέτρων περιέχει την επανεκκίνηση τη σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας και την επιδότηση νέας θαλάσσιας εμπορευματικής γραμμής Αλεξανδρούπολη - Πειραιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

