Με ένα κείμενο υποστήριξης, 64 προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας, εκφράζουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ λίγα 24ωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά το κείμενο στήριξης:

«Σήμερα, που ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και οδηγείται σε ακραίους δρόμους, τη στιγμή που πολίτες, αναζητώντας εκπροσώπηση, μετακινούνται δοκιμάζοντας αποτυχημένες εκδοχές διεξόδου ή αποσύρονται απογοητευμένοι:

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής χρειάζεται ένα καινούργιο ξεκίνημα!

Σε αυτό το περιβάλλον υψηλών προσδοκιών και χαμηλής ανταπόκρισης από το πολιτικό σύστημα, είναι αναγκαία η επανεκκίνηση της δημοκρατικής παράταξης και η διαμόρφωση μιας νέας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης για την Ελλάδα, που θα καινοτομεί, θα δημιουργεί και θα έχει ρόλο και φωνή στο πιο ρευστό από ποτέ διεθνές περιβάλλον.

Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, χρειάζονται μια πολιτική ηγεσία που θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε ηγεσία που κατανοεί τις ανάγκες μας και αγωνίζεται για ένα μέλλον όπου η γνώση, η καινοτομία και η κοινωνική δικαιοσύνη θα πρωτοστατούν. Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν μπορεί και δεν θα μείνει αμέτοχη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Δεν πρέπει να χαθεί άλλη μια ευκαιρία!

Στηρίζουμε τον Χάρη Δούκα γιατί έχουμε ανάγκη από ηγεσία που θα κάνει πράξη το «μαζί» και θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε μια νέα εποχή επιτυχιών και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία!»

Οι υπογράφοντες/υπογράφουσες:

1. Αλεξάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Βαβάτσικος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

3. Βενιέρης Ιάκωβος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

4. Βερνάδος Πέτρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

5. Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

6. Βρυζίδης Ισαάκ, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

7. Γοσποδίνη Άσπα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

8. Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

9. Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

10. Ζευγώλης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11. Ζευγώλης Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

12. Ζώτος Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

13. Θεοδώρου Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

14. Κακλαμάνη Δήμητρα-Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

15. Καλέργης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

16. Καμινάρης Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

17. Κατσαπρακάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

18. Καυγά Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

19. Κιτσούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

20. Κόκκορης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

21. Κουτσούρης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

22. Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

23. Λαλένης Κώστας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

24. Λεκίδης Αλέξης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

25. Μακαρούνη Ιωάννα, Μέλος ΕΔΙΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

26. Μαρινάκης Βαγγέλης, Επίκ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

27. Ματσατσίνης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

28. Ματσόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

29. Μπογιατζής Σταμάτιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

30. Μπουρνόβα Ευγενία, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

31. Νικολάου Δήμητρα, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

32. Ντόκας Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

33. Ξυπολιάς Πάρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

34. Πανόπουλος Δημήτριος, Μέλος ΕΔΙΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

35. Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

36. Παπαϊωάννου Σωτήρης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

37. Πολυκράτη Αικατερίνη, Μέλος ΕΔΙΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

38. Πούρνου Αναστασία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

39. Πυρομάλης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

40. Ρούνη Παναγιώτα, Λεκτόρισσα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

41. Σαμαράς Νικόλαος, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

42. Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο

43. Σεπετής Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

44. Σιγάλας Ιωάννης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

45. Σιοντόρου Χριστίνα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

46. Σίσκος Ελευθέριος, Επίκ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

47. Σίσκος Ιωάννης, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

48. Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

49. Σουλίου Θεοδώρα, Μέλος ΕΔΙΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

50. Σπυριδάκος Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

51. Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

52. Σταυρόπουλος Σπύρος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

53. Σταυρόπουλος Νεκτάριος, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

54. Συμεωνάκη Ελένη, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

55. Τζαγκαράκης Μανώλης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

56. Τσάτσαρης Ανδρέας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

57. Τσιλίκης Στυλιανός, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

58. Τσιχριντζής Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

59. Τσότσολας Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

60. Τσούτσος Θεοχάρης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

61. Φλάμος Αλέξανδρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

62. Χατζηνταή Νικολέττα, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

63. Χρόνης Ιωάννης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

64. Ψαρομήλιγκος Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής





