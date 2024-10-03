Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωσή του έγινε με βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα social media.

Αναλυτικά το κείμενο του υποψήφιου -πλέον- προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Eίμαι ο Στέφανος. Σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα.

Ζητώ συγγνώμη.

Από εσάς που απογοητεύσαμε.

Από τους νέους που μας έφεραν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές.

Από τις οικογένειες των παλιών αγωνιστών που μοιράζονταν συντροφικά στα δυο μια μπουκιά ψωμί, όχι μια χούφτα αξιώματα.

Από τους 150.000 πολίτες που στήθηκαν στις ουρές πριν από μόλις ένα χρόνο.

Είδατε. Τώρα γνωρίζετε.

Τίποτα παραπάνω.

Κοιτάμε στο αύριο.

Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μη μας διώχνει, αλλά να μας χωράει όλους.

Μια νέα ενότητα στη βάση, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή.

Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει όλη τη δύναμη στα μέλη και τους φίλους.

Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρακαλάει να γίνει συνιστώσα της διαπλοκής.

Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτόνομος και αυτοδύναμος.

Σήμερα, η φωνή των πολλών.

Αύριο, η κυβέρνηση της προόδου.

Τέλος στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τέλος στη ζωή με το κομμάτι.

Παίρνουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας.

Φτιάχνουμε μια πατρίδα που θα παρέχει κοινωνική προστασία, ασφάλεια, καλά αμειβόμενη εργασία, και θα δίνει ισότιμες ευκαιρίες σε όλες και όλους να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

Η κυβέρνηση απέρχεται και το γνωρίζετε.

Στη θέση της:

Ή θα έρθει μια δήθεν κεντροαριστερή κατασκευή στην υπηρεσία της διαπλοκής.

Ή θα έρθει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, ένα ανανεωμένο, άφθαρτο και αδιάφθορο κόμμα της Σύγχρονης Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ξαναγεννιέται τώρα ή περνάει στην Ιστορία ως ανάμνηση.

Το παλιό έχει γερές ρίζες.

Το καινούργιο μπορεί να αργεί, μπορεί να συναντά εμπόδια, μπορεί να πέφτει, αλλά ξανασηκώνεται. Πάντα φτάνει στο τέλος της διαδρομής. Πάντα γεννιέται.

Αυτόν τον δρόμο του καινούργιου σάς ζητάω να τον βαδίσουμε μαζί.

Η στήριξή σας είναι απαραίτητη όσο ποτέ.

Δεν έχω κομματικό μηχανισμό.

Είχα και έχω μόνο εσάς.

Γι’ αυτό μην περιμένετε την ώρα των εκλογών για Πρόεδρο.

Γεμίστε τώρα τις ΟΜ και τις Νομαρχιακές.

Γραφτείτε άμεσα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους.

Να ακουστεί η φωνή σας.

Να μπορείτε να πείτε ένα ηχηρό: «Είμαι εδώ!»

«Είμαι εδώ», για να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα.

«Είμαι εδώ», για να μην αποκλειστεί κανένας ψηφοφόρος από την κάλπη.

Το αύριο περνάει μέσα από τα δικά σας χέρια σήμερα.

Προσωπικά, δεν αισθάνομαι προδομένος, αλλά πιο αποφασισμένος από ποτέ, να μη σας προδώσω ποτέ.

Είμαι εδώ γιατί είστε εδώ.

Και είμαστε εδώ για τον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ.

Για την πατρίδα μας, για τις ζωές μας, για το μέλλον μας».

Αυτή είναι η τέταρτη υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επίσης διεκδικούν οι Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νίκος Φαραντούρης.

