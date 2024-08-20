Μητσοτάκης: Αντιμετωπίσαμε 4000 πυρκαγιές-Θα βοηθηθούν πολύ γρήγορα οι πληγέντες

"Η Ελληνική Πολιτεία έχει πια στη διάθεσή της ένα πλαίσιο κρατικής αρωγής το οποίο είναι δοκιμασμένο και το οποίο η απαίτηση μας είναι να τρέξει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε χειριστεί και άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών με πολλαπλάσιους δικαιούχους".

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προήδρευσε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα Πεντέλης με τους συναρμόδιους υπουργούς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου στη βορειοανατολική Αττική και τα αποτελέσματα των αυτοψιών που έχουν διενεργηθεί.

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της αποκατάστασης, της κάλυψης των ζημιών που αφορούν τις περιουσίες των πολιτών που επλήγησαν, και είπε ότι κάθε περιουσία η οποία χάνεται είναι μια τραγωδία για τον ιδιοκτήτη. Επισήμανε ότι το κράτος έχει την δυνατότητα, μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση "πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, είτε μιλάμε για κατοικίες, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις".

Προσέθεσε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα, "το οποίο στους αριθμούς που έχουμε να διαχειριστούμε μπορεί και πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα".

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των πυρκαγιών και είπε ότι η κυβέρνηση εκπονεί σχέδιο για αντιπλημμυρική θωράκιση, ενώ ευχαρίστησε για άλλη μια φορά όλους όσοι βρέθηκαν στο πεδίο, τα στελέχη του κρατικού, τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, και τους εθελοντές.

Υπογράμμισε επίσης ότι φέτος αντιμετωπίστηκαν σχεδόν 4.000 πυρκαγιές, και πάρα πολλές από αυτές ήταν στην Αττική.

"Αυτή ήταν, δυστυχώς, η μόνη φωτιά η οποία ξέφυγε, παρά το γεγονός ότι και σε αυτή τη φωτιά υιοθετήθηκε το σωστό, όπως απεδείχθη σε πάρα πολλές άλλες φωτιές, δόγμα της πολύ γρήγορης πρώτης προσβολής" είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου θα γίνει ένας συνολικό απολογισμός στη Βουλή για το τι πήγε καλά και τι όχι, ενώ εξήρε τον ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

"Η τεχνολογία μάς έχει βοηθήσει πολύ. Δεν υπάρχει πια καμία σχέση ως προς την ταχύτητα με την οποία βλέπουμε τις φωτιές σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Και αυτό, ναι, θέλει έναν συνδυασμό drones, καμερών, αλλά δημιουργούμε ήδη μία τεχνολογική υποδομή η οποία μας επιτρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις φωτιές και να υιοθετούμε φυσικά το δόγμα της πρώτης προσβολής με πολύ πιο επιθετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει" είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στα ζητήματα του συντονισμού και μεταξύ του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής, των Δήμων, της Περιφέρειας, και των Δασαρχείων.

"Δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι είστε παλαιότεροι εμού, έχετε διαχειριστεί και άλλες φωτιές. Έχουμε κάνει βήματα προόδου σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε" είπε.

Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου - Λυκείου Νέας Πεντέλης, όπου τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών στο γυμναστήριο, τις οποίες θα εκτελέσει ιδία δαπάνη η εταιρεία ΤΕΡΝΑ.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στην Ιερά Μονή Πεντέλης, όπου έγινε δεκτός από τον ηγούμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια για τα ευρήματα όσον αφορά τον τρόπο εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τους οποίους ευχαρίστησε για το έργο τους.

Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου τον υποδέχτηκαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μανώλης Πλειώνης, ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Βασιλάκος και ο Διευθυντής Υποστήριξης Ερευνών Θανάσης Μαρούσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τα μέτρα πυροπροστασίας που είχε λάβει το Αστεροσκοπείο, προβαίνοντας σε τακτικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και εγκαθιστώντας μηχανισμούς πυρόσβεσης.

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κυρίες και κύριοι, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, επιτρέψτε μου να επιχειρήσω να συνοψίσω αυτά τα οποία άκουσα και να καταλήξω και σε ορισμένες διαπιστώσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι συνολικά χρήσιμες.

Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά πάρα πολύ θερμά όλους όσοι βρέθηκαν στο πεδίο σε μία εξαιρετικά δύσκολη και μεγάλη πυρκαγιά: όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, όλα τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές οι οποίοι κινητοποιήθηκαν σε πρωτοφανείς αριθμούς.

Πιστεύω ότι όλοι προσπάθησαν και έκαναν το καλύτερο δυνατό, πλην, όμως, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις όποιες πρόσκαιρες εντυπώσεις. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη φωτιά, τη μόνη μεγάλη φωτιά έως σήμερα -θέλω να ελπίζω- αυτού του καλοκαιριού, η οποία έκανε μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και προφανώς κατέστρεψε και πολλές περιουσίες. Το τι έγινε στη φωτιά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα μελετηθεί, όπως μελετάται κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει και η οποία δεν τίθεται κάτω από άμεσο έλεγχο.

Θέλω να τονίσω, όμως, ότι φέτος έχουμε αντιμετωπίσει σχεδόν 4.000 πυρκαγιές, πάρα πολλές από αυτές ήταν στην Αττική. Αυτή ήταν, δυστυχώς, η μόνη φωτιά η οποία ξέφυγε, παρά το γεγονός ότι και σε αυτή τη φωτιά υιοθετήθηκε το σωστό, όπως απεδείχθη σε πάρα πολλές άλλες φωτιές, δόγμα της πολύ γρήγορης πρώτης προσβολής. Για λόγους, όμως, οι οποίοι πρέπει να αναλυθούν, η φωτιά αυτή ξέφυγε, είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έκανε τη ζημιά την οποία όλοι σήμερα γνωρίζουμε.

Θα κρατήσω μόνο ως μία μικρή θετική υποσημείωση μέσα σε αυτή την πολύ αρνητική εικόνα την οποία όλοι σας είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, το γεγονός ότι το υψηλό δάσος το οποίο κάηκε σε αυτή τη φωτιά ήταν σχετικά περιορισμένο σε σχέση με άλλες φωτιές της Αττικής. Η καύση δεν ήταν τόσο έντονη, κάτι το οποίο θα διευκολύνει στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.

Και η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που σημαίνει ότι τα μέτρα συγκράτησης των εδαφών και οι αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο εκτεταμένες -είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου- σε σχέση με άλλες φωτιές τις οποίες είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν στην Αττική.

Αυτά όσον αφορά τη φωτιά αυτή καθαυτή. Είμαστε όμως σήμερα εδώ πρώτον για να συζητήσουμε για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής ως προς τα ζητήματα της αποκατάστασης, της κάλυψης των ζημιών που αφορούν τις περιουσίες των συμπολιτών μας οι οποίοι επλήγησαν.

Θέλω να τονίσω ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει πια στη διάθεσή της ένα πλαίσιο κρατικής αρωγής το οποίο είναι δοκιμασμένο και το οποίο η απαίτηση μας είναι να τρέξει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε χειριστεί και άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών με πολλαπλάσιους δικαιούχους.

Και εδώ, κάθε περιουσία η οποία χάνεται είναι μια τραγωδία για τον ιδιοκτήτη και νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα, μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει, πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, είτε μιλάμε για κατοικίες είτε μιλάμε για επιχειρήσεις.

Θέλω να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα, το οποίο στους αριθμούς που έχουμε να διαχειριστούμε μπορεί και πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα.

Ως προς τα ζητήματα, τώρα, της ευρύτερης αποκατάστασης των εδαφών και της αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων, η Γενική Διεύθυνση Δασών -είδατε και την παρουσίαση του κυρίου Γκουντούφα- έχει πια μεγάλη εμπειρία στη γρήγορη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας των περιοχών και στη δρομολόγηση των σχετικών έργων. Έχουμε καινούργια εργαλεία στη διάθεσή μας, όπως τους θεσμούς των αναδόχων τέτοιων παρεμβάσεων και αναδόχων αναδασώσεων.

Η βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε τα έργα πολύ γρήγορα, ώστε οι βασικές παρεμβάσεις να γίνουν εντός τέτοιου χρονικού πλαισίου ώστε να περιορίσουμε, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, τα όποια πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλωθούν ως αποτέλεσμα ακραίων φαινομένων που μπορεί να έρθουν τους επόμενους μήνες.

'Ακουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπαν οι Δήμαρχοι σχετικά με τα επίμαχα ρέματα τα οποία αφορούν τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι -νομίζω ότι χρήζουν μιας ειδικής συζήτησης και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια-, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα στα οποία αναφερθήκατε. Νομίζω ότι είναι έργα τα οποία σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν, σε συνδυασμό προφανώς και με άλλα έργα τα οποία τρέχουν στην ευρύτερη Αττική.

Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής ήταν πάντα ένας γόρδιος δεσμός, με έναν μεγάλο κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, αλλά εδώ νομίζω ότι τα δύο ρέματα στα οποία αναφερθήκατε, είναι ρέματα τα οποία πρέπει να προταχτούν. Τέτοιες παρεμβάσεις νομίζω ότι είναι αρκετά προφανείς σε ποια έκταση πρέπει να γίνουν -και μπορούν και πρέπει να γίνουν- και θα γίνουν σύντομα και με την όποια δική μας στήριξη.

Θέλω να πω δυο κουβέντες για τα ζητήματα τα οποία αφορούν συνολικά τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής.

Πιστεύω ότι σε πολλά επίπεδα -και χαίρομαι γιατί είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τους αρμόδιους- έχουμε κάνει βήματα προόδου, αλλά προφανώς ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όταν οι ίδιες οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Οφείλουμε όμως να κάνουμε μία αντικειμενική αποτύπωση του τι πήγε καλά, ποιες είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες δούλεψαν, τι δεν πήγε καλά και πού πρέπει να βελτιωθούμε.

Και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν πραγματικό αποτύπωμα, ειδικά όταν γίνονται στοχευμένα, ειδικά όταν γίνονται σε δάση τα οποία έχουν ιδιαίτερη οικολογική αξία και ειδικά όταν γίνονται σε περιοχές οι οποίες είναι κοντά στον αστικό ιστό.

Το ανέφερες και εσύ, Δήμαρχε, δεν είναι μόνο η περίπτωση του δικού σου δάσους. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν μέσα από τα τρία προγράμματα Anti-nero δεν έχουν ξαναγίνει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν ξέρω αν έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους σε αυτή την έκταση.

Είναι όμως επίσης δεδομένο ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα καθαρίσει όλα τα δάση της χώρας ή και όλα τα δάση της Αττικής. Γι' αυτό και το νέο σχήμα διαχείρισης δασών για το οποίο μίλησε ο Υπουργός, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία οικονομία γύρω από τα δασικά οικοσυστήματα ώστε να υπάρχει και οικονομικό αντικείμενο μέσα από τη διαδικασία του καθαρισμού των δασών, έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Όμως, κοιτάζοντας μπροστά, στέκομαι ιδιαίτερα στην απόλυτη προτεραιοποίηση εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων που βρίσκονται πολύ κοντά σε οικιστικές περιοχές, τα δάση τα παλαιότερα -το ανέφερε ο Βασίλης Ξυπολυτάς-, τα οποία είναι και τα πιο επίφοβα πάντα στο να καούν.

Και η όλη δουλειά η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής και η οποία θα γίνεται σταδιακά, αφορά μία διαρκή προτεραιοποίηση των περιοχών εκείνων οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να προτεραιοποιούμε τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε ζητήματα πρόληψης ακριβώς σε αυτές τις περιοχές. Αυτά όσον αφορά τον καθαρισμό των δασών.

Θέλω να κάνω μία ειδική μνεία στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων. Δοκιμάσαμε κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας. Πιστεύω ότι ήταν αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια συλλογική κατάκτηση. Γιατί λέω συλλογική κατάκτηση; Διότι νομίζω ότι πια έχει καταστεί κοινός τόπος -και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το χαιρετίσω διότι παρά τις στεναχώριες, την οργή, το θυμό που πάντα μπορεί να συνοδεύουν τη φυσική καταστροφή-, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε όλοι μαζί πια σε αυτή την προσπάθεια και ο καθένας πρέπει να κάνει το δικό του έργο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κρίση η οποία πια είναι μπροστά μας.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Δημήτρης είναι απολύτως αποκαλυπτικά ως προς την προστασία την οποία παρέχουν τα καθαρισμένα οικόπεδα στις ατομικές περιουσίες αλλά και τη μεγάλη διευκόλυνση στις προσπάθειες κατάσβεσης, διότι πολύ απλά η φωτιά δεν θα βρει την καύσιμη ύλη να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα με την οποία συνέβαινε στο παρελθόν.

Τα κάναμε όλα τέλεια στους καθαρισμούς; Προφανώς και όχι, το κάναμε για πρώτη φορά. Ήταν όμως μία μεγάλη επιτυχία πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε. Θα είμαστε πιο έτοιμοι του χρόνου έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους Δήμους με τις αποκομιδές των κλαδιών και των χόρτων τα οποία έχουμε καθαρίσει; Προφανώς και θα είμαστε.

Όμως αυτή είναι μία μεγάλη επιτυχία συλλογικής δράσης, την οποία πρέπει συνολικά να κεφαλαιοποιήσουμε εάν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τις δικές μας περιουσίες.

Δείτε το παράδειγμα της Διώνης. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Όπως φαινόταν και από τον δορυφόρο, εκεί που είχαμε πρακτικά καθαρισμένες περιοχές είχαμε ουσιαστικά ελάχιστες ζημιές, και ουσιαστικά σταμάτησε και η φωτιά εκεί.

'Αρα, αυτή είναι μία πολιτική στην οποία θα επιμείνουμε. Σκεφτόμαστε ήδη αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε του χρόνου. Και είναι μία πολιτική στην οποία θα χρειαστούμε πολύ μεγαλύτερη στήριξη και από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Το ζήτημα εδώ, ξέρετε, δεν είναι ούτε το πρόστιμο ούτε η τιμωρία. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση την οποία έχει ο καθένας να προστατεύσει την περιουσία του και ταυτόχρονα να συνδράμει σε μία συλλογική προσπάθεια.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον έχει γίνει πια κοινός τόπος όλων μας και πάνω σε αυτή την πολιτική θα μπορούμε να χτίσουμε έτσι ώστε του χρόνου να είμαστε καλύτεροι, του παραχρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι.

Δεν θα μπω στα επιχειρησιακά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των φωτιών γιατί έχουμε πολύ πιο αρμόδιο εδώ. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και μία ευκαιρία στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό στη Βουλή για το τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά.

Θα επαναλάβω, όμως, ότι η τεχνολογία μάς έχει βοηθήσει πολύ, το γνωρίζετε και εσείς. Δεν υπάρχει πια καμία σχέση ως προς την ταχύτητα με την οποία βλέπουμε τις φωτιές σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Και αυτό, ναι, θέλει έναν συνδυασμό drones, καμερών, αλλά δημιουργούμε ήδη μία τεχνολογική υποδομή η οποία μας επιτρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις φωτιές και να υιοθετούμε φυσικά το δόγμα της πρώτης προσβολής με πολύ πιο επιθετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει.

Και προφανώς υπάρχουν πολλές ακόμα επενδύσεις τεχνολογικές οι οποίες θα γίνουν καθώς το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ θα υλοποιείται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια τεχνολογική υποδομή που να μας επιτρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν μπροστά και όχι πίσω από το πρόβλημα.

Όπως πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και στα ζητήματα του συντονισμού και μεταξύ του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής, των Δήμων, της Περιφέρειας, των Δασαρχείων. Δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι είστε παλαιότεροι εμού, έχετε διαχειριστεί και άλλες φωτιές. Έχουμε κάνει βήματα προόδου σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε.

Να κλείσω λέγοντας ότι προσβλέπουμε σε πολλά από την καλύτερη οργάνωση και των Δήμων. 'Ακουσα με πολλή προσοχή αυτά τα οποία είπες, Βασίλη, για τον ρόλο του ΣΠΑΠ και νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες χρηματοδοτικές δράσεις περαιτέρω ενίσχυσής του, ώστε σε συντονισμό πάντα με αυτά τα οποία κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν θέλουμε εδώ να δημιουργούμε διπλές και τριπλές δομές, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι, ποιος είναι υπεύθυνος για τι και ποιος αναλαμβάνει να δρομολογήσει οποιαδήποτε επένδυση.

Έχουμε, όπως είπα, και τη δυνατότητα των ιδιωτικών χορηγιών, οι οποίες μας έχουν βοηθήσει να κινηθούμε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι κάποια από τα ζητήματα τα οποία έθιξες, ειδικά για την ενίσχυση του ΣΠΑΠ, θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μίας τέτοιας πρωτοβουλίας, ώστε να μπορούμε σχετικά γρήγορα να υπάρχει μια ενίσχυση σε βασικές υποδομές, οι οποίες προφανώς και θα μας είναι παντελώς απαραίτητες.

Τέλος, να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου και το οποίο είναι νομίζω πολύ σημαντικό: τα ζητήματα της πολεοδόμησης, της τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων από την εκτός σχεδίου δόμηση.

Θα υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια πολιτική την οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, που είστε στο πεδίο. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να ξεπερνάμε τις τοπικές αντιδράσεις και εκεί όπου μπορούμε να οργανώσουμε περιοχές οι οποίες χτίστηκαν σε άλλες εποχές, με άλλες προτεραιότητες και με άλλα χαρακτηριστικά, να μπορούμε να το κάνουμε. Θα έχετε στήριξη από εμάς σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι σαφές ότι όπου υπάρχει οργάνωση του χώρου, τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα και οι φωτιές κάνουν πολύ μικρότερη ζημιά σε σχέση με τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ανοργάνωτες.

Τέλος, στα ειδικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο της Πεντέλης, να επιμείνω ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξουν οι άμεσες παρεμβάσεις οι οποίες θα αλλάξουν, νομίζω, και την ψυχολογία του κόσμου: απομάκρυνση των κομμένων δέντρων, οι πρώτες δενδροφυτεύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν με φυτά τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Δύο σημειακές αναδασώσεις έχω κρατήσει εγώ ειδικά για τον Δήμο της Πεντέλης, τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τρέξουμε. Η μία αφορά τον λόφο του Αστεροσκοπείου, τον οποίο επισκέφτηκα, και η άλλη αφορά τη Μονή Πεντέλης, είναι δύο εκτάσεις αυστηρά περιχαρακωμένες όπου μπορούμε σχετικά γρήγορα, νομίζω, να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον.

Και βέβαια και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο κάηκε. Έχει ασχοληθεί προσωπικά ο Υπουργός Υποδομών, έχουμε ήδη τον δωρητή ο οποίος θα αναλάβει να το κατασκευάσει καλύτερο απ' ό,τι ήταν, στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα μας υποδείξουν οι αρμόδιοι. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί όχι εντός ενός - δύο μηνών, αλλά θα ολοκληρωθεί σύντομα εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μπορέσει να κλείσει και αυτή η πληγή.

Τέλος, μιας και αναφέρθηκες στο ζήτημα των ρεμάτων, νομίζω ο τρόπος με τον οποίον -και αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα-, ο τρόπος με τον οποίον οι φωτιές φτάνουν και μπαίνουν στα ρέματα και τι ζημιά μπορούν να κάνουν μέσα από τα ρέματα και πού μπορούν να φτάσουν οι φωτιές, διότι εδώ είδαμε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε φυσική συνέχεια μεταξύ της φωτιάς. Η φωτιά πήδηξε οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα. Σίγουρα τα ρέματα κάνουν μεγάλη ζημιά. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει, Βασίλη, να το αντιμετωπίσουμε με ακόμα περισσότερο επιστημονικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση φωτιών που μπορεί να φτάνουν σε τέτοιου είδους ρέματα και με αυτόν τον τρόπο να μπουν εντός του αστικού ιστού.

Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι σε αυτά τα οποία λέμε είμαστε πολύ συνεπείς. Πιστεύω ότι έχετε ούτως ή αλλιώς μια πολύ καλή συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με όλα τα Υπουργεία. Και είμαστε εδώ, όπως είπα, για να επουλώσουμε τις πληγές, για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά και για να κεφαλαιοποιούμε -να το τονίσω αυτό-, να κεφαλαιοποιούμε τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει.

Καταλαβαίνω πάντα την ανάγκη για εύκολη κομματική αντιπαράθεση. Εξάλλου η πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει, δυστυχώς, να ξεφύγει από μία τοξικότητα και μία πόλωση που δεν νομίζω ότι ταιριάζει στα προβλήματα των πολιτών. Αλλά οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για να αναζητούμε απλά, μονίμως πρόσωπα και υπευθύνους.

Αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι να μπορούμε να αξιοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα την καλύτερη γνώση, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία την οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα τα οποία, δυστυχώς, θα είναι εδώ και θα μας συνοδεύουν πια, διότι η κλιματική κρίση είναι μία πραγματικότητα και έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν έχει ως εκφάνσεις μόνο τις φωτιές, δυστυχώς έχει και άλλες.

Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και καλή δύναμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

