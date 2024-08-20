ΚΚΕ για την κυβερνητική σύσκεψη για την πυρκαγιά στην Αττική: Φιέστα με “σχέδια” πάνω στα καμένα 

Για «μια ακόμη κυβερνητική φιέστα με “σχέδια” πάνω στα καμένα» κάνει λόγο το ΚΚΕ με επίσημη ανακοίνωσή του για την κυβερνητική σύσκεψη για τις φωτιές στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

Μια ακόμη κυβερνητική φιέστα με “σχέδια” πάνω στα καμένα μόνο περαιτέρω οργή προκαλεί και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκαλύψει το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού της πολύπαθης από τις καταστροφικές πυρκαγιές Βορειοανατολικής Αττικής, με την πρόσφατη να σβήνει λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Προφανώς, εδώ εντοπίζει ο πρωθυπουργός τα “βήματα προόδου” της κυβέρνησης του. Ντροπή!

Η αναγκαία συζήτηση για την επόμενη μέρα μπορεί να γίνει μόνο σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, που δεν έχει κανένα απολύτως σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη! Άλλωστε και το περίφημο κυβερνητικό «σχέδιο των 10 σημείων» κινείται στην ολέθρια πεπατημένη και γνωστή από ανάλογες καταστροφές λογική. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις ούτε να δώσει λύση στην αντιμετώπιση ανάλογων καταστροφών, γιατί αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που αντιμετωπίζει ως κόστος την προστασία της ζωής του λαού, που εμπορευματοποιεί τα δάση και που μας έφτασε να μετράμε συνεχώς καμένες δασικές εκτάσεις και λαϊκές περιουσίες!

Η κυβέρνηση στη γνωστή λογική “μετατροπής της καταστροφής σε ευκαιρία”, εντείνει την εμπορευματοποίηση των δασών αφού παραδίνει τη διαχείριση των δασών στους ξυλοβιομήχανους και τους ξυλέμπορους, με τα λεγόμενα “υβριδικά” σχήματα, με πιλοτική εφαρμογή στα 1,4 εκ. στρέμματα δασών της Αττικής.

Το λεγόμενο “ειδικό σχέδιο για την αντιπυρική προστασία και την ανάταξη των δασών και των ρεμάτων της Αττικής”, είναι αποσπασματικό, χωρίς καμιά ουσιαστική αξία, αφού δεν εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών της Αττικής και συνδυασμένης αντιμετώπισης όλων των κίνδυνων (πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Αντίστοιχα, προκαλεί και η εξαγγελία για αναδασώσεις των 58.340 στρεμμάτων αφού αφορά μόλις το 5% των καμμένων εκτάσεων της Αττικής των τελευταίων χρόνων. Ενώ το ειδικό πρόγραμμα «πρασινίζω τον κήπο μου – πρασινίζω την Πεντέλη» μετατρέπει ως συνήθως την κρατική – κυβερνητική ευθύνη πλήρους αποκατάστασης αναδάσωσης και βελτίωσης του καμμένοι δάσους σε ατομική ευθύνη.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα αποζημίωσης όπως και σε προηγούμενες καταστροφές σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζουν την πλήρη και 100% αποζημίωση χωρίς όρους και προϋποθέσεις για τους πληγέντες.

Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις των μαζικών φορέων της περιοχής για:

Την αποζημίωση στο 100% των ζημιών όσων υπέστησαν καταστροφές στις περιουσίες τους.

Τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές.

Την απόδοση 100% αποζημίωσης επίσης σε όσους υπέστησαν ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Την άμεση και πλήρη αποκατάσταση όλων των υποδομών, στο ρεύμα και στο νερό.

Την ολική αποκατάσταση του φυσικού και δασικού πλούτου που καταστράφηκε. Να κηρυχτούν αναδασωτέες όλες οι δασικές περιοχές που καταστράφηκαν. Καμία σκέψη για νέες επενδύσεις από τα επιχειρηματικά κοράκια.

Το κρίσιμο για τον λαό μας είναι να μη δείξει καμιά ανοχή, να μη συμβιβαστεί με αυτό το συνεχές έγκλημα σε βάρος της ζωής του. Να δυναμώσει τον αγώνα για ουσιαστική πρόληψη και προστασία, σε σύγκρουση με την πολιτική “κόστους – οφέλους” της ΕΕ, των κυβερνήσεων και του κράτους που έχει ως αποτέλεσμα τα συνεχή εγκλήματα σε βάρος του φυσικού πλούτου και της ίδιας του της ζωής!

