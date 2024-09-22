Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλω να πάθει αυτά που έχουν συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλω να πάθει αυτά που έχουν συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ με μία παρατεταμένη εσωστρέφεια, με μια διχαστική αντιμετώπιση και με αντεγκλήσεις των στελεχών μεταξύ τους που εν τέλει ωφελημένους έχουν τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό 6 και 13 Οκτωβρίου, αξιολογείτε εσείς τα μέλη, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, αν αυτά τα δυόμιση χρόνια πετύχαμε πολλά ή δεν πετύχαμε τίποτα», σημείωσε σε ομιλία του από τη Λάρισα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας ενώπιον υποστηρικτών του Κινήματος.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι «πλέον τα δύσκολα είναι πίσω μας» για να τονίσει πως «τρεις φορές στα 50 χρόνια μεταπολίτευσης κατάφερε το τρίτο κόμμα να σπάσει τις μυλόπετρες του δικομματισμού».

«Η μία φορά συνέβη το 1977 από το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη φορά συνέβη το 2012 από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά μέσα σε πρωτοφανείς οικονομικές συνθήκες για τον Ελληνικό λαό. Η τρίτη φορά είναι τώρα. Άρα το δύσκολο βήμα του να φύγεις από τις μυλόπετρες, να φύγεις από το ερώτημα του με «ποιόν θα πας» και να περιμένουν οι πολίτες όχι να είσαι συμπλήρωμα αλλά να είσαι η δύναμη που θα ανατρέψει πολιτικά τη σημερινή δυσμενή πραγματικότητα για τον Ελληνικό λαό, είναι εδώ και τώρα μπροστά μας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε : «Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ευκαιρία που την έφερε ο πελαργός ή καμία ευκαιρία που μας χαρίστηκε. Γιατί κάποιοι αξιοποιούν και τον λόγο του Κώστα Σημίτη. Ναι, έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία στο τραπέζι. Μας τη δώρισαν; Τη βρήκαμε κάτω από την ακρόπολη; Γι' αυτή την ευκαιρία αγωνίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα από τα δύσκολα χρόνια που παίζαμε την πολιτική μας επιβίωση».

Παράλληλα έστειλε το μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος, λέγοντας πως «αν νομίζουν κάποιοι ότι θα αφήσουμε να επανέλθουν οι κακές νοοτροπίες, οι προσωπικές στρατηγικές και οι τυχοδιωκτισμοί που μας έφεραν στα όρια του να κλείσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το ΠΑΣΟΚ, είναι γελασμένοι».

Αναφερόμενος στην κατάσταση της Οικονομίας ο κ Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, αλλά ασύδοτη αγορά», λέγοντας παράλληλα πως «όχι μόνο δεν υπάρχουν κανόνες στην αγορά, αλλά δεν υπάρχει ούτε κράτος να επιβάλλει τους κανόνες». Επίσης, μίλησε για την καταστροφή της Θεσσαλίας και επανέλαβε ότι για να «τρέξουν τα νέα αναπτυξιακά χρειάζεται σύσταση Task Force με την αυτοδιοίκηση, το κράτος και την επιστημονική κοινότητα». Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας είπε πως χρειάζεται μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ επανάλαβε την ανάγκη λειτουργίας μιας Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.