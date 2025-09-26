Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να ανακαλέσει το casus belli, υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «επιδιώκουμε διάλογο και γνήσια συνεργασία. Σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη με τον γείτονά μας. Και τα τελευταία χρόνια, ναι, έχουμε καταφέρει να διατηρούμε χαμηλές εντάσεις, θετικές εξελίξεις που δεν πρέπει να υποτιμούμε. Ωστόσο, τα ήρεμα νερά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια δεν πρέπει να διαταραχθούν».

Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων, είπε ο πρωθυπουργός διαμηνύοντας ότι η Τουρκία πρέπει να αποσύρει την απειλή πολέμου που κρέμεται ως μαύρο σύννεφο.

Κατά την εισαγωγή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για «80 χρόνια ιστορίας και προόδου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθως επισήμανε ότι «αναδύεται μία νέα τάξη πραγμάτων καθώς βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή Άμυνα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα για κοινό δανεισμό των Ευρωπαϊκών χωρών για την Άμυνα, επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη λύση.

Η Ελλάδα υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, αλλά την ίδια ώρα λέμε ότι κανένας στόχος δεν δικαιολογεί τον θάνατο αμάχων. Πιστεύουμε στη λύση των δύο κρατών.

Αναφερθείς στο Κυπριακό, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Κύπρος έχει υποστεί την εισβολή. Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού.

Πηγή: skai.gr

