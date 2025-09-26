Με ανακοίνωσή της, το Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θεωρεί πως υπάρχουν αβάσιμοι ισχυρισμοί σε βάρος του βουλευτή της, Γιώργο Σταμάτη και εξηγεί:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών.

Συγκεκριμένα, σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων.

Όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

