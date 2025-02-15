Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τέσσερις μήνες μετά την αναβάπτιση του Νίκου Ανδρουλάκη, στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν φαίνεται να κυλούν ανέφελα παρά το γεγονός οτι όλα τα στρατόπεδα κινούνται προσεκτικά. Η δημοσκοπική στασιμότητα, η απουσία ενιαίας γραμμής σε κρίσιμα θέματα, η γκρίνια για τα όργανα απασχολούν το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αποτελούν μόνιμο αντικείμενο συζήτησης στα πηγαδάκια.Ο σοφός λαός συνηθίζει να λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ενώ στελέχη της πράσινης παράταξης εντοπίζουν έναν εκνευρισμό για το αποτύπωμα των δημοσκοπήσεων και μια στροφή στον αντισυστημισμό που δεν τους βρίσκει σύμφωνους.

Λάδι στη φωτιά έβαλε η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την δικαιοσύνη.“Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ καθαρός και ευθύς. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου και προς την εξουσία το κράτος τον Πρωθυπουργό και προς την Δικαιοσύνη” ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στον Alpha κάτι που δεν ακούστηκε καλά σε βουλευτές του κόμματος του, που παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις στήριξης στον αρχηγό δεν καλοβλέπουν την συγκεκριμένη αποστροφή. Βέβαια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι ο Πρόεδρος άσκησε πολιτική κριτική και ότι ουδέποτε ανέφερε οτι δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεσμό κάτι που αποδίδουν σε προπαγάνδα. Ο ίδιος έχει αποδείξει πόσο τον εμπιστεύεται με την περίπτωση των υποκλοπών που δεν έκανε παρέλαση στα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά πήγε στη δικαιοσύνη. “Θα του στερήσουμε το δικαίωμα να κριτικάρει πράγματα που συμβαίνουν; Εξάλλου και η αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2015-2019 δεν έχει καταφερθεί κατά συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών για την υπόθεση Noβαρτις που ήταν σε συνεργασία με τον Παπαγγελόπουλο; Κάποιοι θέλουν να βαφτίσουν το κρεας ψαρι” σημειώνουν με νόημα.

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ επιχείρησε να αναδείξει με ανακοινώσεις του διαφορετικές τοποθετήσεις βουλευτών του κινήματος για την δικαιοσύνη, μετά την δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Γιώργο Νικητιάδη και την Νάγια Γρηγοράκου να εκδίδουν κοινή ανακοίνωση- απάντηση

“Ας σοβαρευτεί ο κ. Ρωμανός και ας μην μετατρέπει την πολιτική ζωή του τόπου σε «παρατράγουδα»” σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Τα τηλέφωνα που πήραν φωτιά

Το μπαράζ ανακοινώσεων από την Χαριλάου Τρικούπη για την διάψευση δημοσιευμάτων συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ανέλαβε τον συντονισμό των βουλευτών. Ο Δημήτρης Μπιάγκης κάλεσε έναν προς έναν τους βουλευτές της πράσινης παράταξης με σκοπό σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα να διαψεύσει τα περί αναταραχής στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, κάτι που έγινε αργά το βράδυ με ανακοίνωση.

“Είναι πλέον προφανές ότι η οργανωμένη αυτή επιχείρηση λάσπης δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την εκτεταμένη κρίση αξιοπιστίας των θεσμών... Όσοι νομίζουν ότι με κατασκευασμένα ψεύδη και συκοφαντίες μπορούν να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ, πλανώνται. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στις αρχές του για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και δεν «παραπλανάται»” αναφέρουν.

Γερουλάνος- Δούκας στηρίζουν Ανδρουλάκη

Ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας φαίνεται πως έφερε κοντά τον Δήμαρχο Αθηναίων με τον Παύλο Γερουλάνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χάρης Δούκας έκανε την πρώτη κίνηση και το πρώτο τηλεφώνημα στον ανθυποψήφιό του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο και κατόπιν συνενόησης έβγαλαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία τονίζουν ότι οποια προσπαθεια δημιουργίας εσωκομματικών μετώπων ανήκει απλά στη σφαίρα της φαντασίας.

Κοινή δήλωση Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα

Η εφημερίδα «Παραπολιτικά» μάς ζήτησε να γράψουμε ένα άρθρο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ ενόψει των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων. Ανταποκριθήκαμε, όπως κάνουμε πάντα σε αιτήματα εφημερίδων, μεταφέροντας σε κείμενο αυτά που είπαμε και στην πρόσφατη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Με έκπληξη σήμερα διαπιστώνουμε ότι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας εμπλέκονται με τα άρθρα μας, οι φωτογραφίες μας και πρωτοσέλιδος τίτλος «Νέο αντάρτικο στο ΠΑΣΟΚ». Αυτό δημοσιογραφικά είναι unfair. Διαβεβαιώνουμε όσους ονειρεύονται «διαφοροποιήσεις» και «αντάρτικα» ότι στο ΠΑΣΟΚ όλες και όλοι αγωνιζόμαστε για να μπορεί να νικήσει στις εκλογές και να αλλάξει τη χώρα. Κάθε προσπάθεια δημιουργίας εσωκομματικών μετώπων ανήκει απλά στη σφαίρα της φαντασίας.

