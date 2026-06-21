Ο Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει άμεσα τη νέα του θητεία στον «Δικέφαλο του βορρά»

Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής ταξίδεψε αεροπορικώς από τη Ρώμη και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την επίσημη επιβεβαίωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ιταλός προπονητής ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του και κατά την άφιξή του τον υποδέχθηκε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Λέο Μάτος. Ο Βραζιλιάνος του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα, ενώ ο Λίσι χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους στα ελληνικά λέγοντας «καλησπέρα».

Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου ο Λίσι θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους ποδοσφαιριστές και να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός του «δικεφάλου».

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