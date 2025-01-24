Αύριο, Σάββατο το πρωί, στις 11:00, συγκαλείται η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το Σώμα των «300» καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων προτάσεων που κατατέθηκαν στο προεδρείο της Βουλής. Συγκεκριμένα, μεταξύ του τέως προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα που προτάθηκε από τη ΝΔ, των πρώην υπουργών Τάσου Γιαννίτση και Λούκας Κατσέλη που προτάθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα, και του συγγραφέα Κώστα Κυριακού που προτάθηκε από την ΚΟ της «Νίκης».

Πρόκειται για την πρώτη από τις -κατ' ανώτατο όριο- πέντε ονομαστικές ψηφοφορίες, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την εκλογή του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας, στην αυριανή (πρώτη) ψηφοφορία, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών (200). Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η πλειοψηφία, θα διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία, ύστερα από πέντε ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια πλειοψηφία (200), ενώ, σε ενδεχόμενη τρίτη ψηφοφορία, πάλι μετά από πέντε ημέρες, απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων (180).

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151) και εάν αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τέταρτη ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη υποστήριξη είναι του κ. Τασούλα, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, καθώς και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές, όπως ο κ. Αντώνης Σαμαράς και ο κ. Μάριος Σαλμάς.

Σημειώνεται πως η θητεία της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου 2025.

