Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βάσκο επιθετικό, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και είχε και μία ασίστ, η Ισπανία νίκησε 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και διόρθωσε την ανορθογραφία της πρεμιέρας του Μουντιάλ, όπου έμεινε στο μηδέν με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Κάπως έτσι, οι Ίβηρες ανέβηκαν στους 4 βαθμούς και την πρώτη θέση του 8ου ομίλου, κάνοντας πολύ ισχυρό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ και ενισχύοντας σημαντικά τη διαφορά τερμάτων τους. Από την άλλη, οι Σαουδάραβες έμειναν στον 1 βαθμό και θα παλέψουν για να εξασφαλίσουν μία θέση στους «32» κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι στην τελευταία αγωνιστική.

Η παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ στο βασικό σχήμα «ξεκλείδωσε» την επιθετική λειτουργία της Ισπανίας. Ο νεαρός εξτρέμ άνοιξε από νωρίς το σκορ για τους τυπικά γηπεδούχους με ασίστ του Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια δράση με δύο δικά του γκολ για το 3-0 πριν το cooling break του πρώτου μέρους. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο από αυτογκόλ του Χασάν Αλ Ταμπακτί μετά από σουτ του Μαρκ Κουκουρέγια.

Το ματς

Η Ισπανία μπήκε στο ματς με διάθεση να πιέσει και δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες με Γιαμάλ και Μπαένα στο πρώτο δίλεπτο. Η Σαουδική Αραβία ανέλαβε από νωρίς παθητικό ρόλο, προσπαθώντας να κλείσει τους χώρους και να ψάξει λύσεις στην κόντρα, χωρίς όμως να έχει απάντηση στο κάθετο ποδόσφαιρο της «ρόχα», που πατούσε εύκολα περιοχή.

Πάρτι Γιαμάλ και Ογιαρθάμπαλ

Τελικά, το γκολ ήρθε από το 11ο λεπτό, με τον Ογιαρθάμπαλ να βρίσκει με φοβερό γύρισμα τον Γιαμάλ, που πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-0.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά το γκολ των Ισπανών, αφού η «ρόχα» διασπούσε διαρκώς με κάθετες μπαλιές την άμυνα των Σαουδαράβων και απειλούσε την εστία του Αλ Οβαΐς. Ο Άραβας πορτιέρε χρειάστηκε να επέμβει σε επικίνδυνο σουτ του Ογιαρθάμπαλ στο 17ο λεπτό, όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει στις φάσεις που ακολούθησαν.

Πράγματι, στο 21ο λεπτό ο Βάσκος φορ έγινε κάτοχος της μπάλας στη μικρή περιοχή μετά από καραμπόλες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ τρία λεπτά αργότερα μία φοβερή ομαδική ενέργεια των Ισπανών τον έφερε προ κενής εστίας, με το σκορ να γίνεται γρήγορα 3-0.

Ασταμάτητοι οι Ισπανοί

Έχοντας καθαρίσει από νωρίς το ματς, η Ισπανία συνέχισε να πιέζει, θέλοντας να αυξήσει τον δείκτη του σκορ και για βαθμολογικούς λόγους. Στο 36’, η άμυνα της Σαουδικής Αραβίας τα έκανε... θάλασσα, ο Αλ Οβαΐς έδωσε πάσα στον Ογιαρθάμπαλ, όμως το σουτ του Βάσκου με το εξωτερικό πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ίδιος απείλησε και στο 43’, με το τελείωμά του από πλάγια θέση να φεύγει λίγο έξω από την αντίπαλη εστία.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με γκολ της Ισπανίας. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κουκουρέγια σούταρε πάνω στον Αλ Ταμπακτί, η μπάλα άλλαξε κατεύθυνση και πήγε στα δίχτυα για το 4-0 στο 49ο λεπτό.

Στο 83ο λεπτό, οι Ίβηρες πλησίασαν σε πέμπτο τέρμα. Ο Αλ Ταμπακτί έκανε κακή παρέμβαση υπό την πίεση του Πίνο και κινδύνεψε να βάλει δεύτερο αυτογκόλ, όμως ο Αλ Οβαΐς απέκρουσε εντυπωσιακά. Στις καθυστερήσεις, ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας, όμως υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Έσβησε το ματς

Μετά το τέταρτο γκολ και τις πολλές αλλαγές του Ντε λα Φουέντε, το παιχνίδι έσβησε, με την Ισπανία να κατεβάζει στροφές. Η επόμενη φάση του αγώνα ήρθε στο 65’, με τον Φεράν Τόρες να κάνει πολύ κακό πλασέ από θέση τετ-α-τετ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Όλμο (61’ Μερίνο), Πέδρι (71’ Ρουίθ), Ρόδρι, Γιαμάλ (45’ Πίνο), Μπαένα (61’ Γουίλιαμς), Ογιαρθάμπαλ (45’ Τόρες).

Σαουδική Αραβία (Δώνης): Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ, Αλ Ταμπακτί, Αλ Αμρί (61’ Αλ Σαμάτ), Αλ Χαρμπί, Λατζάμι, Αλ Τζουβαΐρ (45’ Αλ Χαμντάν), Αλ Καϊμπαρί (45’ Κανό), Ν. Αλ Νταουσάρι (90' Αλ Γκανάμ), Σ. Αλ Νταουσάρι, Αλ Μπουραϊκάν (61’ Αλ Χετζί).



Πηγή: skai.gr

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