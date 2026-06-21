Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια

Συνεχίζει το εντυπωσιακό του μεταγραφικό ντεμαράζ ο Παναθηναϊκός! Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ετιέν Καμαρά και την προφορική συμφωνία με τον Λεβαδειακό για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, το «τριφύλλι» έκλεισε και με το θέμα του τερματοφύλακα.

Και αυτό γιατί ο Ινιάκι Πένια έφτασε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή τους στους «πράσινους». Ο 27χρονος Ισπανός πορτιέρε έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα 24ωρα και θα είναι ο πρώτος ιεραρχικά «άσος» της ομάδας, με τη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα να αφορά συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

Έτσι, ο Πένια θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί και εν συνεχεία θα επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη ομάδα με προορισμό το Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα «χτίσει» την ομάδα της νέας σεζόν.

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