Καλαματιανός: Αήθης και αβάσιμη η επίθεση στον Ζαχαριάδη για τα 33.000 ευρώ

«Θέλω να καταδικάσω την αήθη, συκοφαντική, έωλη, αβάσιμη επίθεση στον Κώστα Ζαχαριάδη που ήταν επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο της Αθήνας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.

«Όποιοι έχουν κάνει αυτή την επίθεση και τη διαρροή και τη δημοσίευση, γνωρίζουν ότι ένας επικεφαλής δημοτικής ή περιφερειακής παράταξης είναι υποχρεωμένος να έχει λογαριασμό στο όνομά του, όπου γίνονται όλες οι ενέργειες για τα έσοδα, έξοδα, δαπάνες της παράταξης», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να καταθέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος η Όλγα Γεροβασίλη και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο κ. Καλαματιανός τόνισε:«Είναι και οι δύο στελέχη που έχουν δείξει το ενδιαφέρον για την παράταξη. Έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, άξιοι και ικανοί. Άποψή μου ότι πρέπει να υπάρχει μία υποψηφιότητα».

«Η νέα ηγεσία θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ενότητας και συλλογικότητας. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την τοξικότητα και τον διχασμό», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

