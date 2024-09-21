«Κακώς κλείνουν και ανοίγουν τα σύνορα (σ.σ. Γερμανία) όποτε θέλουν. Οφείλει η Ε.Ε. να αντιδράσει», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, εκτιμώντας ότι «την ίδια τη βλάβη θα την πάθει η ίδια Γερμανία από το κόστος από την κατάργηση της Σένγκεν είναι τεράστιο»

Επίσης, η κα. Βούλτεψη υπογράμμισε ότι «ο φράκτης θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι η Ε.Ε. θα δώσει τα χρήματα για να φυλάξει τα χερσαία σύνορά της. Αυτό το έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης».

Με αφορμή το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για τις αυξημένες ροές μεταναστών στη Λέρο, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι «οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε νησιά που δεν έχουν camp, πρέπει να υπάρχει ένας πρόχειρος καταυλισμός. Αμέσως μετά, παίρνουμε τον κόσμο και τον μεταφέρουμε εκεί που υπάρχουν camp».

Πηγή: skai.gr

