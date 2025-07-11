Ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δημάρχου Ρεθύμνου, Γιώργου Μαρινάκη.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η δημιουργία μόνιμης δομής προσωρινής κράτησης στην Κρήτη αλλά και οι μεταναστευτικές ροές από τη Βόρεια Αφρική.

Όλες οι πλευρές έθεσαν τα ζητήματα και τους προβληματισμούς σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης της κατάστασης. Ο σχεδιασμός παραμένει για μία μόνιμη κλειστή δομή προσωρινής κράτησης. Στη συνάντηση δεν συζητήθηκαν οι εξεταζόμενες τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

