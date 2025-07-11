Σφοδρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη στάση του στην τροπολογία για το μεταναστευτικό.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το «παρών» του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή αποτυπώνει την αδυναμία του να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στις «ακροδεξιές και λαϊκιστικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η στάση και το «παρών» του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του κ. Ανδρουλάκη στην τροπολογία του κ. Πλεύρη μπροστά στην κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την κυβέρνηση, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να ασκήσει αντιπολίτευση στις ακροδεξιές, λαϊκιστικές πολιτικές της ΝΔ. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρώην Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος και οι πρώην υπουργοί Καιρίδης, Βούλτεψη και Συρίγος διαφοροποιήθηκαν με τον δημόσιο λόγο τους από το νομοθέτημα Μητσοτάκη – Πλεύρη, το οποίο, ως επί το πλείστον, είχε επεξεργαστεί ο Μ. Βορίδης».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η στάση καθενός απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και το αίτημα για ισότιμη ανάληψη ευθυνών για το μεταναστευτικό από τις χώρες τις Ε.Ε. δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται από λογικές δήθεν ισορροπίας. Μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαίου, ανθρωπιάς και ακροδεξιού λαϊκισμού δεν υπάρχει «κέντρο» αλλά κενό και αμηχανία».

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από ισορροπιστές αλλά από ένα σοβαρό, προοδευτικό, ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο στον αντίποδα της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής. Εκεί που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αποτυγχάνει, ο προοδευτικός χώρος μπορεί και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του», καταλήγει.

